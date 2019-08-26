Футбол
Футболист Гризманн отпраздновал первый дубль за «Барселону»Известия 05:59
Нападающий Антуан Гризманн помог ФК «Барселона» выиграть матч против «Бетиса» (5:2) и отпраздновал первый дубль за команду в стиле баскетболиста Леброна Джеймса. Об этом 26 августа болельщики сообщили в Twitter. Встреча «Барселоны» с «Бетисом» прошла в рамках второго тура чемпионата Испании.
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Гризманн отпраздновал первый дубль за «Барселону» в стиле звезды НБА Леброна Джеймса
Sport24.ruвчера в 17:29
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