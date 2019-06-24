Футбол
Футболист Глушаков принялся искать работу через соцсетиМИР 24 13:54
Спортсмен на своей странице в Instagram разместил соответствующий пост. 32-летний Глушаков на картинке со словами «Ищу работу» отметил аккаунты Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:19, Вашингтон
Авто
Новый Renault Duster лишится дизельных двигателей
Выход кроссовера запланирован на 2023 год, а его серийную сборку наладят на предприятии в Бразилии, Индонезии, Колумбии и даже в списке присутствует Россия.
Обновлено в 11:20
Футбол
«Аякс» объявил о переходе Квинси Промеса
Ранее сообщалось, что «Севилья» получит от «Аякса» за переход Промеса около €20 млн.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Космос
NASA подтвердило наличие возможной жизни на Марсе
NASA подтвердило сообщения СМИ о том, что учены обнаружили в атмосфере Марса метан, который обычно говорит о наличии живых организмов.
Обновлено в 12:07
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Экономика
Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля
Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек и составит 2,04 рубля за км. Об этом 24 июня сообщили в Минтрансе.
Обновлено в 15:54
Происшествия
На Чкаловском проспекте обрушился балкон
Сегодня, 24 июня, в Петроградский районе обрушился балкон.
Обновлено в 12:13
Политика
Власти Грузии пошли на уступки митингующим
Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено в 04:14
Культура
Гранты в размере 1,5 млн рублей вручили юным музыкантам Подмосковья
Сумма каждого гранта составляет 1,5 млн рублей.
Обновлено в 12:04
Политика
Патрушев и Болтон обсудили ситуацию на Украине
Патрушев прибыл в Иерусалим в понедельник на двухдневные переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, главой Израильского совета по нацбезопасности Меиром Бен-Шаббатом и советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.
Обновлено в 15:34
Футбол
Скалони: «В плей-офф Аргентине достался сложный соперник»
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони дал интервью после победы на командой Катара (2:0) в матче Кубка Америки.
Обновлено в 02:12
Политика
Украина допустила выход из ПАСЕ в случае восстановления России
Украина может прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если в организации восстановят Россию, сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев в Facebook.
Обновлено в 15:35
Общество
Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок
По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено в 08:09
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Бывший президент Украины Петр Порошенко одобрил антироссийские протесты в Грузии, обвинил Россию в намерении ослабить экономику Грузии прекращением авиасообщения, а также помочь "грузинским братьям" по туристической линии.
Обновлено в 15:03
Политика
Премьер Грузии оценил ситуацию с безопасностью для туристов России
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в интервью телекомпании «Имеди» заявил, что пребывание в стране безопасно для всех туристов, включая граждан России.
Обновлено в 15:55
Политика
Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Происшествия
Серия мощных взрывов прогремела на складе боеприпасов в Казахстане
Жители расположенного в Туркестанской области Казахстана города Арыс вынуждены были в понедельник с утра спешно покинуть его пределы из-за мощных взрывов на примыкающей воинской части.
Обновлено в 03:27
Транспорт
Шесть станций метро построят в Москве до конца года
Обновлено в 05:26
Финансы
Трамп может принять решение о девальвации доллара
Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41
Футбол
Тренер Хохлов продлил контракт с «Динамо»
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей
Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.
Обновлено в 15:46
Наука
В США найдены огромные запасы пресной воды
Обновлено в 16:05
Армия и оружие
«Калашников» представил гражданскую версию автомата АК-12
Концерн «Калашников» на традиционной ежегодной презентации представил гражданскую версию автомата АК-12.
Обновлено в 13:59