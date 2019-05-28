Футбол

Футболист Газинский продлил контракт с «Краснодаром»ТАСС 09:17

Футболист сборной России и "Краснодара" Юрий Газинский продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды. Сроки нового соглашения не сообщаются.
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Мартынович, Ари, Рамирес и Газинский продлили контракты с «Краснодаром»

РИА Новости09:15

«Краснодар» продлил контракты с Мартыновичем, Рамиресом, Газинским и Ари

Sport24.ru09:02

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Мартынович, Газинский, Рамирес и Ари продлили контракты с «Краснодаром»

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Советский спорт09:10

«Краснодар» объявил о продлении контрактов с Мартыновичем, Рамиресом, Газинским и Ари

Спорт-Экспресс08:54

Ари продлил контракт с «Краснодаром»

Sport.ru10:14
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