Футбол
Футболист Газинский продлил контракт с «Краснодаром»ТАСС 09:17
Футболист сборной России и "Краснодара" Юрий Газинский продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды. Сроки нового соглашения не сообщаются.
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Экономика
Мордашов и Бахтин вошли в совет директоров «Ленты»
Глава "Северстали" Алексей Мордашов и гендиректор "Утконоса" Максим Бахтин, который уйдет с поста главы онлайн-ретейлера в середине июня, вошли в совет директоров "Ленты".
Обновлено в 11:04
Авто
Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Общество
Москвичей предупредили о торнадо после жары
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Украинские военные вышли в Азовское море на учения
Обновлено в 06:55
Политика
Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка.
Обновлено в 10:07
Происшествия
В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Культура
Якубович раскрыл секреты съемок передачи «Поле Чудес»
Бессменный телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о том, как снимают программу.
Обновлено в 04:19
Политика
Саакашвили прилетит в Киев 29 мая
Обновлено в 10:35
Общество
Мировые автогиганты пожаловались в ФСБ на краснодарские суды
Обновлено в 10:38
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха был вызван во вторник в МИД России в связи с антироссийскими высказываниями исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 11:01
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Новый образ: Филипп Киркоров предстал в образе бандита с автоматом
Киркоров заинтриговал поклонников, что скоро их ждет что-то новое и интересное.
Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие
Израильская авиация уничтожила сирийскую систему ПВО
Обновлено в 01:01
Общество
Российских школьников начнут обучать ЗОЖ
К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).
Обновлено в 05:08
Происшествия
Авиакомпании попросили Минтранс проверить SuperJet 100
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 00:25
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
В ЛНР узнали о направленной ВСУ в Донбасс группе диверсантов
В ЛНР узнали о направленной ВСУ в Донбасс группе диверсантов.
Обновлено в 09:09
Происшествия
СК возбудил дело после нападения с топором на школьницу в Вольске
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении подростка, напавшего с топором на ученицу школы в Вольске Саратовской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская рассказала, как похудела после вторых родов
Известная российская актриса Елизавета Боярская рассказала, как ей удалось быстро похудеть после вторых родов.
Обновлено в 03:12
Энергетика
Прибыль от продажи бензина на АЗС упала почти до нуля
Прибыльность от продажи бензина на АЗС снизилась в 10 раз с начала 2019 года, почти до нуля.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Ка-52 «Аллигатор» модернизируют с учетом сирийского опыта
Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" будет модернизирован с учетом опыта применения армейской авиации в Сирии, сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 06:24
Кино
Как Харингтон и Кларк отреагировали, узнав финал «Игры престолов»
На днях в Instagram Кита Харингтона и Эмилии Кларк появилось видео, доказывающее, что актеры сами были в шоке от решения сценаристов.
Обновлено в 03:00
Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Хоккей
Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею
Определился состав участников групп на чемпионате мира по хоккею 2020 года, который пройдёт в Швейцарии.
Обновлено в 07:43
Политика
Зеленский посетил позиции украинской армии в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции в зоне силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области.
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00