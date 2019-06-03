Футбол

Газинский получил травму в матче сборной России с «Чертаново»Спорт-Экспресс 03 июня в 09:22

Полузащитник сборной России Юрий Газинский получил травму в контрольном матче с "Чертаново". По всей видимости, повреждение серьезное.
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Подробнее о событии

«Не думал, что столько людей поддержат». Газинский, который получил травму, благодарит фанатов

Спорт-Экспрессвчера в 06:32

Алексей Сафонов: Потеря Газинского с такими соперниками не критична

Советский спортвчера в 06:05

Газинский в роли зрителя: сборная продолжает готовиться к матчам отбора ЧЕ

РИА Новостивчера в 07:53

Петров: травма Газинского в матче с «Чертаново» стала стечением обстоятельств

ТАССвчера в 07:14

Юрий Газинский: «Хочу поблагодарить всех за поддержку и теплые слова»

Sportbox.RUвчера в 05:50

Юрий Газинский: «Хочу поблагодарить всех за поддержку и теплые слова»

Матч ТВвчера в 05:50

Газинский не поможет сборной России в матчах с Сан-Марино и Кипром

Чемпионат03 июня в 14:46
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 02:24, Ашберн
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Политика

Ким Чен Ын попросил продовольствие у Вьетнама

Лидер КНДР Ким Чен Ын попросил у властей Вьетнама предоставить в долг 300 тысяч тонн продовольствия. Официальный Ханой согласился помочь.
Обновлено в 01:35
Общество

Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире

Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.
Обновлено вчера в 16:32
Экономика

Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота

Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:55
Игры

Опубликован первый тизер Watch Dogs Legion

Вчера появилась первая информация о будущем проекте Watch Dogs Legion. Название подтвердил редактор Kotaku Джейсон Шрайер.
Обновлено в 01:38
Экономика

Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:36
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Армия и оружие

США предложили Турции различные варианты в обмен на отказ от С-400

Глава управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил, что американская сторона предложила Турции ряд вариантов в обмен на отказ от приобретения зенитных ракетных систем С-400 у России.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено вчера в 05:13
Гаджеты

В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia

В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.
Обновлено вчера в 05:18
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено вчера в 14:58
Экономика

Абоненты оплатили отмену роуминга

На фоне отмены роуминга увеличение выручки операторов замедлилось, но, если они не станут снова развязывать ценовых войн, темпы роста их мобильно-сервисных доходов сохранятся на уровне 1–3%, не считая Tele2, который пока сохраняет двухзначные темпы, рассуждает он.
Обновлено вчера в 17:58
Общество

Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро

В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено вчера в 15:16
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено вчера в 12:36
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено 03 июня в 17:45
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC

Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.
Обновлено в 01:14
Политика

Тим Кук: Apple не станет мишенью в торговой войне США с Китаем

Американо-китайское торговое противостояние не коснется компании Apple, убежден руководитель американской корпорации Тим Кук.
Обновлено вчера в 21:12
Авто

Новый кроссовер Kia получит название Seltos

Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 00:34
Происшествия

Экс-полицейский арестован в США за бездействие при стрельбе в школе

Бывшего американского полицейского Скота Петерсона задержали по обвинению в бездействии и халатности.
Обновлено в 00:20
Общество

Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной

Обновлено вчера в 20:47
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено вчера в 06:38
Происшествия

СМИ сообщили о закрытии дела подозревавшегося в изнасиловании Депардье

Прокуратура Парижа закрыла расследование в отношении актера Жерара Депардье, который подозревался в сексуальных домогательствах и изнасиловании молодой актрисы, передает агентство Франс Пресс.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

Российские школьницы заставили сверстницу пить из лужи

В Бийске (Алтайский край) школьницы заставили 15-летнюю девушку пить из лужи под угрозой избиения. Видео инцидента появилось во «ВКонтакте».
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес

Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале

Обновлено 03 июня в 15:55
Общество

ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса

Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено вчера в 15:27
Общество

Эксперты назвали самые полезные ягоды

Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес

В Сети набирает популярность видео Гарика Харламова с «лучшим танцем» на «Давай поженимся!»

Обновлено в 00:44
Политика

Трамп допустил возможность военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности военной операции против Ирана.
Обновлено в 01:54
Футбол

Эдегор: хочу перейти куда-нибудь, где тренер будет мне доверять

Эдегор перешёл из мадридского «Реала» в «Витесс» на правах аренды в 2018 году.
Обновлено в 01:18
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