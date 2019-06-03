Футбол
Газинский получил травму в матче сборной России с «Чертаново»Спорт-Экспресс 03 июня в 09:22
Полузащитник сборной России Юрий Газинский получил травму в контрольном матче с "Чертаново". По всей видимости, повреждение серьезное.
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«Не думал, что столько людей поддержат». Газинский, который получил травму, благодарит фанатов
Спорт-Экспрессвчера в 06:32
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Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Ким Чен Ын попросил продовольствие у Вьетнама
Лидер КНДР Ким Чен Ын попросил у властей Вьетнама предоставить в долг 300 тысяч тонн продовольствия. Официальный Ханой согласился помочь.
Обновлено в 01:35
Общество
Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире
Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.
Обновлено вчера в 16:32
Экономика
Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота
Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:55
Игры
Опубликован первый тизер Watch Dogs Legion
Вчера появилась первая информация о будущем проекте Watch Dogs Legion. Название подтвердил редактор Kotaku Джейсон Шрайер.
Обновлено в 01:38
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Армия и оружие
США предложили Турции различные варианты в обмен на отказ от С-400
Глава управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил, что американская сторона предложила Турции ряд вариантов в обмен на отказ от приобретения зенитных ракетных систем С-400 у России.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено вчера в 05:13
Гаджеты
В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia
В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.
Обновлено вчера в 05:18
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено вчера в 14:58
Экономика
Абоненты оплатили отмену роуминга
На фоне отмены роуминга увеличение выручки операторов замедлилось, но, если они не станут снова развязывать ценовых войн, темпы роста их мобильно-сервисных доходов сохранятся на уровне 1–3%, не считая Tele2, который пока сохраняет двухзначные темпы, рассуждает он.
Обновлено вчера в 17:58
Общество
Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро
В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено вчера в 15:16
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено 03 июня в 17:45
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC
Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.
Обновлено в 01:14
Политика
Тим Кук: Apple не станет мишенью в торговой войне США с Китаем
Американо-китайское торговое противостояние не коснется компании Apple, убежден руководитель американской корпорации Тим Кук.
Обновлено вчера в 21:12
Авто
Новый кроссовер Kia получит название Seltos
Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 00:34
Происшествия
Экс-полицейский арестован в США за бездействие при стрельбе в школе
Бывшего американского полицейского Скота Петерсона задержали по обвинению в бездействии и халатности.
Обновлено в 00:20
Общество
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
СМИ сообщили о закрытии дела подозревавшегося в изнасиловании Депардье
Прокуратура Парижа закрыла расследование в отношении актера Жерара Депардье, который подозревался в сексуальных домогательствах и изнасиловании молодой актрисы, передает агентство Франс Пресс.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
Российские школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Бийске (Алтайский край) школьницы заставили 15-летнюю девушку пить из лужи под угрозой избиения. Видео инцидента появилось во «ВКонтакте».
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено 03 июня в 15:55
Общество
ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса
Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес
В Сети набирает популярность видео Гарика Харламова с «лучшим танцем» на «Давай поженимся!»
Обновлено в 00:44
Политика
Трамп допустил возможность военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп не исключает возможности военной операции против Ирана.
Обновлено в 01:54
Футбол
Эдегор: хочу перейти куда-нибудь, где тренер будет мне доверять
Эдегор перешёл из мадридского «Реала» в «Витесс» на правах аренды в 2018 году.
Обновлено в 01:18