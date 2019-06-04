Футбол
Газинский получил травму в матче сборной России с «Чертаново»Спорт-Экспресс вчера в 09:22
Полузащитник сборной России Юрий Газинский получил травму в контрольном матче с "Чертаново". По всей видимости, повреждение серьезное.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Политика
Зеленский заявил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко
Новый президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл во вторник с первым визитом в Брюссель, заявил на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером, что он лучше, чем его предшественник Петр Порошенко, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 09:25
Политика
Путин и Си Цзиньпин посетят церемонию передачи панд
Обновлено в 10:16
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Энергетика
«Роснефть» ответила на заявление «Транснефти»
Вопрос о возобновлении поставок нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был задан руководителю "Роснефти" акционерами в ходе годового собрания акционеров компании.
Обновлено в 14:07
Общество
В Екатеринбурге задержали организатора пикета в защиту сквера
«Все стали расходиться, а Ивана Волкова и ещё трёх человек из комитета по спасению сквера задержали», — сообщил Худоян.
Обновлено в 12:51
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Единоборства
UFC объявил следующий бой Нурмагомедова: 7 сентября в Абу-Даби с Порье
В UFC подтвердили, что Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой 7 сентября в Абу-Даби против Дастина Порье.
Обновлено в 12:51
Политика
Елизавета II приняла Дональда Трампа в Букингемском дворце
Королева Елизавета II встретилась с президентом США Дональдом Трампом по случаю его визита в Великобританию.
Обновлено вчера в 10:37
Общество
Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки
Американский журнал Forbes подсчитал, что американская певица и актриса Рианна является самой богатой женщиной в мире музыки.
Обновлено в 14:03
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Кино
Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 18:27
Футбол
Старридж и Морено покинули «Ливерпуль»
Обновлено в 12:33
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы в Дзержинске
Президент России Владимир Путин, комментируя серию взрывов в цехе НИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, заявил, что необходимо посмотреть, как была построена работа по устранению нарушений, выявленных еще в апреле.
Обновлено в 10:12
Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
В ряде федеральных округов мусорные полигоны заполнены, если эту проблему не решать, она может перерасти в коллапс, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Столтенберг заявил о растущем присутствии НАТО и США в Польше
Североатлантический альянс и США все больше расширяют свое присутствие в Польше.
Обновлено в 13:23
Футбол
Бекхэм предложил Луису Суаресу стать игроком «Интер Майами»
Обновлено в 05:12
Политика
Путин встретился с главой Совета муфтиев России
Обновлено в 12:52
Футбол
Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»
Обновлено 02 июня в 10:30
Политика
Рада отказалась рассматривать идею Зеленского об импичменте президента
Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте.
Обновлено в 07:50
Политика
Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты»
Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» о захвате их заправок после присоединения Крыма к России.
Обновлено в 14:00
Политика
США ужесточили санкции в отношении Кубы
США усилили санкции в отношении Кубы, сообщается на сайте американского Минфина.
Обновлено в 13:30
Футбол
Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой
Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Политика
Греция потребовала у Германии 320 миллиардов евро репараций
Посол Греции в Германии передал в немецкий МИД ноту с призывом к немецкому государству начать переговоры о репарациях за Первую и Вторую мировые войны, оцененных примерно в 320 миллиардов евро.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Религия
Мусульмане празднуют Ураза-байрам
Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.
Обновлено в 02:23
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Религия
Афон требует от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
На сайте Украинской православной церкви (УПЦ) появилась информация о том, что игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании
В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06