Газинский получил травму в матче сборной России с «Чертаново»Спорт-Экспресс вчера в 09:22

Полузащитник сборной России Юрий Газинский получил травму в контрольном матче с "Чертаново". По всей видимости, повреждение серьезное.

Газинский получил травму в матче сборной России с «Чертаново»

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