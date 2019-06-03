Футбол

Футболист Газинский получил травму в игре сборной России с «Чертаново»Российская газета вчера в 12:05

Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский повредил плечевой сустав в товарищеском матче с "Чертаново", сообщается в официальном микроблоге национальной команды в Twitter. Встреча состоялась в понедельник в Новогорске и завершилась победой команды Станислава Черчесова со счетом 6:0.
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