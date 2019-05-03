Футбол

Футболист «Фулхэма» Эллиотт стал самым юным игроком в истории АПЛSport24.ru вчера в 12:06

По ходу матча состоялось историческое для Премьер-лиги событие. На 88-й минуте игры полузащитника «Фулхэма» Андре-Франка Замбо Ангиссу заменил нападающий Харви Эллиотт. В возрасте 16 лет и 30 дней Эллиотт стал самым юным футболистом в истории, принявшим участие в матче АПЛ.
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