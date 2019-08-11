Футбол

Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»ТАСС 09:36

Черногорский нападающий Лука Джорджевич перешел из петербургского футбольного клуба "Зенит" в московский "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
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Василий Кикнадзе
Мы очень рады, что подписали Джорджевича. Лука - хороший разносторонний форвард, который добавит команде свежести и вариативности в атаке. Уверены, что Джорджевич нас усилит. Возлагаем на него большие надежды.
— Василий КикнадзеТАСС 09:36

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