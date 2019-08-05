Футбол

Футболист «Динамо» Теттех перешёл в турецкий клубRT на русском 16:12

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о переходе полузащитника команды Абдула Азиза Теттеха в турецкий «Газишехир Газиантеп». Об этом сообщает пресс-служба «Динамо» в Twitter.
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