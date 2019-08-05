Футбол
Футболист «Динамо» Теттех перешёл в турецкий клубRT на русском 16:12
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о переходе полузащитника команды Абдула Азиза Теттеха в турецкий «Газишехир Газиантеп». Об этом сообщает пресс-служба «Динамо» в Twitter.
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Политика
На Порошенко завели дело о подделке паспортов
Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 14:13
Футбол
Магуайр перешёл в МЮ и стал самым дорогим защитником в мире
Обновлено в 08:40
Происшествия
Машина скорой помощи сбила ребенка в Астраханской области
Автомобиль скорой помощи сбил 8-летнего ребенка в Астраханской области, который выбежал на проезжую часть.
Обновлено в 15:58
Происшествия
В Ачинском районе Красноярского края ввели режим ЧС после взрывов
Режим ЧС ввели на территории Ачинского района Красноярского края, где произошли взрывы на складе с боеприпасами, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:25
Общество
Вступил в силу закон, ужесточающий наказание за непропуск скорой
В России 6 августа в силу вступил закон, который ужесточает наказание для водителей за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено в 18:28
Технологии
«Яндекс» инвестировал в образовательный стартап MEL Science
«Яндекс» и венчурный фонд АФК «Система» Sistema VC инвестировали в образовательную платформу с российскими корнями MEL Science, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя инвесторов, участвовавших в раунде.
Обновлено в 14:52
Общество
Госслужащие попросили увеличить им командировочные
В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено в 15:00
Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 15:17
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 19:00
Происшествия
Акции производителей видеоигр упали после слов Трампа
Акции крупных компаний, производящих видеоигры, сильно упали после выступления президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 17:59
Политика
Столтенберг объяснил присоединение Крыма «конкуренцией великих держав»
Присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:38
Авто
Россияне потратили триллион рублей на покупку новых иномарок
По итогам первого полугодия 2019 года россияне потратили 1,06 трлн рублей на покупку новых иномарок.
Обновлено в 15:08
Авто
Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России
Китайцы готовы завалить рынок России своими подержанными авто, которые будут ввозить через Владивосток, сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники в Приморье.
Обновлено в 05:33
Кино
Официально: Энди Серкис стал режиссёром второго «Венома»
Энди Серкис, известный актёр захвата движений и начинающий режиссёр, стал постановщиком продолжения «Венома».
Обновлено в 18:06
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере Тила из АЗ
Обновлено в 13:39
Авто
Hyundai открывает в России свой каршеринг
Руководители автомобильного концерна Hyundai Motor Group официально объявили о запуске в нашей стране нового онлайн-сервиса Hyundai Mobility.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Северная Корея снова провела ракетные пуски
2 августа КНДР провела испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами.
Обновлено в 19:42
Футбол
Немецкие арбитры рассудят «Краснодар» и «Порту» в матче Лиги чемпионов
Главным рефери назначен Тобиас Штилер. Его ассистенты – Кристиан Гиттельманн и Рафаэль Фольтин. Четвертый арбитр – Кристиан Дингерт.
Обновлено в 10:22
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч в месяц
Исследование, проведенное агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости, показало, сколько россиян получают зарплату выше 75 тысяч рублей.
Обновлено в 00:52
Общество
Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками
Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами старого детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 15:30
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Футбол
Фанатов «Зенита» обвинили в расизме в отношении Малкома
Обновлено вчера в 16:01
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с встроенной солнечной батареей
Обновлено в 11:50
Авто
Новый кроссовер DFM 580 поступил в продажу в РФ
Российские дилеры DFM объявили о старте продаж нового семиместного кроссовера DFM 580, доступного в вариации Comfort MT по цене от 1,19 млн рублей.
Обновлено в 04:20
Транспорт
Дублер Кутузовского проспекта станет новой вылетной магистралью Москвы
Южный дублер тянется от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК). Сейчас идет реконструкция развязки на МКАД.
Обновлено в 11:49
Футбол
«Я сыграл по-русски». Фернандес рассказал о голе в ворота «Рубина»
Автором единственного мяча в ворота хозяев поля стал один из лидеров армейского коллектива Марио Фернандес.
Обновлено в 09:28