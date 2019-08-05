Футбол
«Динамо» объявило об уходе Тетте в «Газиантеп»Спорт-Экспресс 15:33
Опорный полузащитник Абдул-Азиз Теттех покидает московское # Динамо и продолжит карьеру в турецком @ GazisehirFK Мы благодарим Азиза за его профессиональное отношение к делу, боевой настрой и самоотдачу.
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Происшествия
В Ачинском районе введен режим ЧС
Обновлено в 16:00
Футбол
Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма
Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".
Обновлено вчера в 15:13
Армия и оружие
Более 40 человек погибли в результате авиаударов на юго-западе Ливии
Более 40 человек погибли в результате авиаударов ВВС Ливийской национальной армии в городе Мурзук в юго-западной части ливийского государства.
Обновлено в 13:42
Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие
Япония собирается создать военно-космическое подразделение
Газета Yomiuri на своих страницах опубликовало о намерениях правительства Японии сформировать первое космическое подразделение в составе национальных Сил самообороны.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика
Новый способ получения зарплаты появится в России
Сотрудник сможет требовать перечисления зарплаты на любую банковскую карту, через систему быстрых платежей (СБП), пишет "Российская газета" со ссылкой на Центробанк.
Обновлено в 01:09
Политика
Генсек НАТО назвал «причину» возвращения Крыма в состав России
Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 15:54
Финансы
Курс евро достиг 73 рублей впервые с середины июня
Курс евро к рублю вырос на 0,72% и достиг 72,97 рубля. В предыдущий раз такая отметка была зафиксирована 13 июня.
Обновлено в 13:45
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск.
Обновлено в 13:23
Общество
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Кино
Лилли Вачовски поддержала идею перезапуска «Матрицы»
Обновлено в 06:10
Футбол
АЗ обратился к «Спартаку» после трансфера Тиля
В пресс-службе голландского футбольного клуба АЗ отреагировали на переход полузащитника команды Гуса Тиля в московский «Спартак».
Обновлено в 16:49
Здоровье
Новосибирские медики получили новые автомобили скорой помощи
2 августа губернатор Андрей Травников вручил медикам из районов области ключи от восьми новых машин скорой помощи, выполненных на базе автомобилей «ГАЗ Соболь» и «ГАЗель».
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Научная рота: тульские военнослужащие принесли присягу в Анапе
Как стало известно "Тульской прессе", сегодня, 5 августа состоялась торжественная церемония принесения присяги военнослужащими научной роты.
Обновлено в 07:16
Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Авто
Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России
Китайцы готовы завалить рынок России своими подержанными авто, которые будут ввозить через Владивосток, сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники в Приморье.
Обновлено в 05:33
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Наука
112-летняя рыба весом в 22 кг побила рекорд долголетия
Кроме 112-летней рыбы, ученым удалось также обнаружить и экземпляры 80-летнего возраста.
Обновлено в 10:37
Происшествия
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура
В Минобороны России проинформировали о том, что с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Протон-М", передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:27
Политика
Трамп объявил о введении смертной казни за убийства на почве ненависти
В США ужесточат наказание за преступления на почве ненависти и массовые убийства, вплоть до смертной казни.
Обновлено в 16:59
Экономика
Zenith: Рост расходов фармбрендов на рекламу в России замедлится
Рост рекламных затрат фармацевтических брендов на российском рынке замедлится до 4% в 2019 г. Об этом говорится в прогнозе Zenith.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес
Антонио Бандерас рассказал об изменившем его жизнь инфаркте
Сердечный приступ стал поворотным моментом в жизни Антонио Бандераса. Об этом актер рассказал в интервью изданию The Sunday Times.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
В Венесуэле сбили два самолета с наркотиками
Вооруженные силы Венесуэлы сбили два самолета, которые предположительно перевозили наркотики из Колумбии.
Обновлено в 10:46
Политика
Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ
Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях России в ассамблее.
Обновлено в 13:09
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном сотрудничество после Brexit
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора обсудили отношения двух стран после выхода Британии из Европейского союза.
Обновлено в 13:09
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28