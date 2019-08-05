Опорный полузащитник Абдул-Азиз Теттех покидает московское # Динамо и продолжит карьеру в турецком @ GazisehirFK Мы благодарим Азиза за его профессиональное отношение к делу, боевой настрой и самоотдачу.

«Динамо» объявило об уходе Тетте в «Газиантеп»

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