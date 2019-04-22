Футболист Денис Черышев выбыл до конца сезонаТелеканал Санкт-Петербург вчера в 14:14

Полузащитник Денис Черышев получил травму и выбыл до конца сезона.

Армия и оружие Украина приступила к учениям по захвату судов Военнослужащие Морского центра специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводят учения по захвату судов в составе абордажных групп.

Политика В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен наказать виновных в начале конфликта в Донбассе.

Политика В аэропорту Владивостока пассажир из КНДР ударил по камере журналиста Неприятный инцидент произошёл, когда журналист южнокорейской компании SBS пытался задать пассажиру рейса из КНДР вопрос, а тот в ответ начал бить рукой по камере и после попытался побежать за другим журналистом.

Технологии В семи китайских городах заработала сеть 5G В семи городах Китая – Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Нанкине, Ханчжоу и новой экономической зоне Сюнъань – запущена испытательная связь мобильного Интернета пятого поколения 5G "7+33+n".

Интернет Британские ученые назвали самые «слабые» пароли Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.

Политика В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.

Политика Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.

Политика «Другой тип человека и политики». Сможет ли Зеленский побороть коррупцию на Украине Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский обозначил борьбу с коррупцией одним из главных направлений своей работы.

Путешествия Ростуризм рекомендует туристам воздержаться от поездок на Шри-Ланку Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок на Шри-Ланку в туристических целях до нормализации обстановки в стране.

Происшествия Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком Девушка рассказала, что после посещения вместе с компанией футболистов клуба "Эгоист" где-то в семь часов утра 8 октября она села в машину, стоявшую перед входом.

Армия и оружие Эксперты признали военный флот Китая третьим в мире Военно-морские силы Китая являются одними из самых мощных и технически оснащённых военных флотов мира.

Здоровье Клещи покусали более 400 свердловчан В Свердловской области клещи покусали уже 431 человека. В Екатеринбурге от присасывания кровососущих пострадали 162 жителя.

Происшествия Сочинские полицейские избили журналиста, который сделал им замечание Как рассказал корреспондент издания «Росдержава» Станислав Андреев интернет-порталу «Свободные медиа», его затащили на территорию отдела и начали избивать после того, как он обратил внимание на то, что полицейские находились на улице без головных уборов.

Политика На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.

Шоу-бизнес Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.

Авто Great Wall выпустит роскошную версию кроссовера Haval F5 Новый молодежный кроссовер Haval F5, вышедший на китайский рынок осенью прошлого года, скоро получит роскошную версию.

Экономика Недвижимость Тельмана Исмаилова пришла в движение Следует отметить, что основной кредитор господина Исмаилова, БМ-банк, предоставивший в 2012–2014 годах ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V так и не погашенные кредиты на сумму более $230 млн под его личные поручительства, сейчас пытается обратить взыскания и на иностранные активы экс-хозяина Черкизовского рынка.

Политика МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.

Экономика «Долг прирастает»: жители Хакасии вновь могут остаться без тепла По словам Акилина, после встречи энергетиков с правительством Хакасии прошла почти неделя, но долг лишь прирастает.

Авто Названы самые надежные моторы кроссоверов с пробегом более 150 тыс. км Эксперты портала NJCar составили ТОП-5 самых надежных моторов на кроссоверах с пробегом более 150 тыс. километров.

Экономика Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 770 млрд руб В предшествующий же год объем выявленных нарушений практически удвоился — с 965,8 млрд руб. в 2016 году до 1,87 трлн руб. в 2017-м.