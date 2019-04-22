Футбол

Футболист Денис Черышев выбыл до конца сезонаТелеканал Санкт-Петербург 14:14

Бетис — Валенсия
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Бенито Вильямарин»
34′
Денис Черышев
Родриго Морено
45′
Гонсалу Гедеш
Андрес Гуардадо
46′
49′
Гонсалу Гедеш
Хуниор Фирпо
55′
Зухаир Феддаль
58′
Аисса Манди
Лорен Морон
59′
62′
Родриго Морено
69′
Санти Мина
Тони Лато
Хесе Родригес
Серхио Леон Лимонес
69′
Джовани Ло Чельсо
73′
Вильфрид Каптум
Диего Лаинес
75′
77′
Гонсалу Гедеш
Кевин Гамейро
Джовани Ло Чельсо
78′
82′
Родриго Морено
Полузащитник Денис Черышев получил травму и выбыл до конца сезона.
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