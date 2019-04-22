Футбол
Футболист Денис Черышев выбыл до конца сезонаТелеканал Санкт-Петербург 14:14
|34′
Денис Черышев
Родриго Морено
|45′
Гонсалу Гедеш
Андрес Гуардадо
|46′
|49′
Гонсалу Гедеш
Хуниор Фирпо
|55′
Зухаир Феддаль
|58′
Аисса Манди
Лорен Морон
|59′
|62′
Родриго Морено
|69′
Санти Мина
Тони Лато
Хесе Родригес
Серхио Леон Лимонес
|69′
Джовани Ло Чельсо
|73′
Вильфрид Каптум
Диего Лаинес
|75′
|77′
Гонсалу Гедеш
Кевин Гамейро
Джовани Ло Чельсо
|78′
|82′
Родриго Морено
|65%
|Владение мячом
|35%
|89%
|Процент точных передач
|79%
|4
|Удары в сторону ворот
|1
|7
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|6
|1
|Офсайды
|1
|8
|Угловые
|2
|6
|Отборы
|12
|19
|Фолы
|13
|4
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|1
Бетис
Расстановка 3‑4‑3
13
Лопес
16
Морон
5
Бартра
4
Феддаль
11
Тельо
22
Лайнес
18
Гуардадо
20
Фирпо
17
Санчес
7
Леон
21
Ло Чельсо
13
Нето
18
Васс
24
Гарай
5
Паулиста
14
Гайя
8
Солер
17
Коклен
10
Парехо
19
Родриго
9
Гамейро
15
Тони Лато
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
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