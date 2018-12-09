Футбол

Футболист ЦСКА пообещал умереть на поле
News.ru
11:13

ЦСКА — Енисей
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Георгий Щенников
4′
Никола Власич
15′
31′
Александр Кутьин
Павел Комолов
Тимур Жамалетдинов
Константин Кучаев
46′
54′
Павел Комолов
Родриго Бекао
Яка Бийол
55′
60′
Александр Зотов
Кирилл Набабкин
61′
65′
Дмитрий Торбинский
68′
Дмитрий Торбинский
Азим Фатуллаев
Арнор Сигурдссон
Абель Эрнандес
77′
88′
Дмитрий Ятченко
Марко Обрадович
90′+4′
Петр Занев
Футболист добавил, что в матче 17-го тура чемпионата страны против «Енисея» армейцы могли забить и три, и четыре мяча. 12 декабря команда Виктора Гончаренко проведёт выездной матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».
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Футболист ЦСКА пообещал умереть на поле

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