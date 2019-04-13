Футбол

Футболист ЦСКА назвал «убийством» судейство в матче с «Оренбургом»РБК 10:15

Ильзат Ахметов прокомментировал судейство в матче 23-го чемпионата России между ЦСКА и «Оренбургом». 21-летний полузащитник армейцев, пропускавший встречу из-за перебора желтых карточек, по ходу второго тайма написал в твиттере: «Так убивать нельзя». На 25-й минуте ЦСКА остался в меньшинстве.
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Ильзат Ахметов: «Так убивать нельзя»

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Ильзат Ахметов: «Так убивать нельзя»

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Ахметов: так «убивать» нельзя

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Ахметов о матче с «Оренбургом»: «Так убивать нельзя 😱»

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