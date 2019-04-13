Футбол

Футболист ЦСКА назвал «убийством» судейство в матче с «Оренбургом»РБК 10:15

Ильзат Ахметов прокомментировал судейство в матче 23-го чемпионата России между ЦСКА и «Оренбургом». 21-летний полузащитник армейцев, пропускавший встречу из-за перебора желтых карточек, по ходу второго тайма написал в твиттере: «Так убивать нельзя». На 25-й минуте ЦСКА остался в меньшинстве.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ахметов – после поражения от «Оренбурга»: Так убивать нельзя

Советский спорт10:37

Ильзат Ахметов: «Так убивать нельзя»

Спорт-Экспресс09:38

Ахметов: так «убивать» нельзя

Чемпионат09:41

Ильзат Ахметов: «Так убивать нельзя»

Матч ТВ09:57

Ильзат Ахметов: «Так убивать нельзя»

Sportbox.RU09:57

Полузащитник ЦСКА: так убивать нельзя

Газета.Ru09:02

Ахметов о матче с «Оренбургом»: «Так убивать нельзя 😱»

Sports.ru09:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:37, Ашберн
Происшествия

Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Общество

Основатель Alibaba Джек Ма заступился за культуру сверхурочной работы

Основатель сервиса Alibaba Джек Ма зищитил график, распространенный в его компании 12 часов работы шесть дней в неделю.
Обновлено в 00:44
Политика

В Белграде проходят акции протеста против президента Сербии

Обновлено в 10:32
Происшествия

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Военный ВСУ прострелил ногу командиру, не вытерпев издевательств

Рядовой ВСУ прострелил ногу начальнику штаба батальона в зоне оккупационной операции, устав от издевательств с его стороны.
Обновлено в 08:45
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Гаджеты

Объявлены полные технические характеристики бюджетного смартфона Honor 8S

Обновлено в 11:13
Политика

Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года

Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на фейсбуке.
Обновлено в 11:23
Футбол

Марио Фернандес: «Судья убил ЦСКА, мне очень грустно»

Обновлено в 10:59
Путешествия

Названы самые популярные города для поездок на поезде

Создатели рейтинга отмечают, что в прошлом году Краснодар даже не был в двадцатке самых популярных городов для поездок железнодорожным транспортом.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Тулузе

Обновлено в 09:28
Происшествия

Опубликовано новое видео с места спецоперации в Тюмени

Национальный антитеррористический комитет (НАК) распространил новые кадры с места проведения спецоперации в Тюмени, где были нейтрализованы два боевика террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Обновлено вчера в 18:09
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Футбол

Смолов и Фарфан выйдут в старте «Локомотива» на игру с «Ахматом»

Тренерский штаб «Локомотива» во главе с Юрием Семиным назвал стартовый состав на матч 23-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата».
Обновлено в 11:30
Происшествия

В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Единоборства

Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские титулы WBA и WBO в легком весе.
Обновлено в 04:12
Общество

Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»

Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Общество

КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ

Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Авто

Названы главные критерии выбора автомобиля

Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено в 05:58
Общество

Экс-чиновница Ольга Глацких стала моделью

Мне выпала честь представить великолепное платье от модного дома RUBLEFFKA на показе мод PARADISE SHOW в честь 10-летнего юбилея ТЦ "Европа", – поделилась Ольга Глацких в Instagram.
Обновлено в 02:01
Политика

Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Япония выразила протест США из-за убийства морпехом женщины на Окинаве

Япония выразила протест США из-за информации об убийстве японки на острове Окинава американским военнослужащим, который впоследствии покончил с собой.
Обновлено в 07:30
Авто

Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети

В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04
Энергетика

Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть

По данным агентства, санкции Вашингтона заблокировали нефть с высоким содержанием серы на миром рынке, поэтом Европа вынуждена покупать дорогую российскую нефть марки Urals.
Обновлено вчера в 15:24
Космос

Впервые сфотографированной черной дыре дали имя

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

Трамп обвинил демократов в бегстве жителей из Нью-Йорка

Президент США Дональд Трамп заявил, что жители Нью-Йорка массово покидают город из-за политики демократов в отношении мигрантов.
Обновлено в 00:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марио Фернандес
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ильзат Тоглокович Ахметов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского ЦСКА и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное