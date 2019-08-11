Футбол
Футболист ЦСКА Сигурдссон получил травму в матче с «Сочи»RT на русском 12:45
В первом тайме матча ЦСКА — «Сочи» исландский полузащитник армейцев Арнор Сигурдссон получил травму и не сумел продолжить игру. 20-летний футболист покинул поле в слезах, но без посторонней помощи. Вместо него на поле вышел Константин Кучаев.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:43, Вашингтон
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