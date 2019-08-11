Футбол
«Сочи» прервал победную серию ЦСКАЕвро-футбол.ру вчера в 13:58
Кристиан Нобоа и Антон Заболотный стали игроками "Сочи", дополнив и без того мощную питерскую колонию – Полоз, Набиуллин, Цаллагов, Новосельцев, Мостовой. ЦСКА трансферов не совершал, зато сохранил в составе Чалова, который, как и команда, находится в хорошей форме.
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ЦСКА дома сыграл вничью с «Сочи». Гости не забили ни одного гола за 5 туров РПЛ
Sport24.ruвчера в 13:56
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