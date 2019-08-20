Футбол
Футболист ЦСКА Ефремов получил травму коленаRT на русском 06:41
Ефремов получил травму в матче шестого тура Российской премьер-лиги со «Спартаком» (2:1). В ближайшее время спортсмен перенесёт операцию. Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется футболистом «Севильи».
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Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Общество
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Политика
В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:16
Футбол
Перенесший инфаркт Касильяс может вернуться на поле в декабре
Голкипер португальского "Порту" Икер Касильяс может вернуться на поле в конце 2019 года.
Обновлено в 08:13
Транспорт
«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин
Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Россиян предупредили о новом способе кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт — имитируя звонок от службы безопасности, они используют робота, пишет газета «Известия».
Обновлено в 02:41
Политика
В Кремле прокомментировали сообщения о радиоактивном облаке
Сообщения о радиоактивном облаке, появившемся после взрыва на военном полигоне в Архангельской области, абсурдны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Технологии
Новосибирск обогнал Москву по скорости мобильного Интернета
По итогам пользовательских замеров средняя скорость мобильного интернета в Новосибирске оказалась выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе «МегаФон».
Обновлено в 08:40
Общество
В России рождаемость увеличилась только в двух регионах
В столице рождаемость увеличилась на 5,9%, в Карачаево-Черкесии – 4,7%. Уточняется, что за первое полугодие текущего года рождаемость составила 9,9 на 1 тысячу человек.
Обновлено вчера в 15:37
Шоу-бизнес
Жена запретила друзьям Валентина Гафта навещать его
Обновлено в 09:07
Футбол
ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Серджи Гомеса
27-летним футболистом заинтересовался ЦСКА. Сообщается, что армейцы намерены арендовать игрока с правом выкупа.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Британские истребители перехватили два российских Су-30 над Балтикой
Представители Министерства обороны Великобритании опубликовали в «Твиттере» сообщение, согласно которому ВВС страны вчера, 19 августа, осуществили перехват двух истребителей Су-30 ВКС РФ.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину
У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Макрон по-русски написал о России
Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
Обновлено в 08:34
Политика
Джонсон предложил странам ЕС новые условия по Brexit
Британский премьер-министр Борис Джонсон предложил ЕС в договоре о Brexit вместо "бэкстопа" разработать альтернативные соглашения до конца переходного периода после выхода Великобритании из Евросоюза.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала романтичные фото с мужем в день его 82-летия
Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая трогательно поздравила мужа Андрея Кончаловского с 82-летием.
Обновлено в 09:55
Футбол
«Ахмат» попросил отменить красную карточку Уциева в игре с «Зенитом»
«Ахмат» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку защитника Ризвана Уциева, полученную в матче 6-го тура чемпионата России против «Зенита».
Обновлено в 09:07
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро
Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в бразильском городе Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 07:18
Общество
В Рособрнадзоре исключили запрет на использование телефонов в школах
Предложения об использовании телефонов в школах ни в коем случае не предполагают запрета на гаджеты, а являются лишь рекомендацией по их использованию.
Обновлено в 08:41
Музыка
Украинскую группу Anna Maria критикуют за участие в «Новой Волне-2019»
Как известно, первая критика в адрес Анны и Марии Опанасюк появилась после того, как сестры отказались признавать войну между Россией и Украиной и аннексию Крыма.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе
Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Футбол
ФК «Краснодар» прибыл в Грецию на матч с «Олимпиакосом»
Игра состоится 21 августа в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2019/20.
Обновлено в 09:19