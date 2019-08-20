Футбол

Футболист ЦСКА Ефремов получил травму коленаRT на русском 06:41

Ефремов получил травму в матче шестого тура Российской премьер-лиги со «Спартаком» (2:1). В ближайшее время спортсмен перенесёт операцию. Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется футболистом «Севильи».
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У Ефремова диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Игрок выбыл на долгий срок

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ЦСКА: «Ефремов выбыл на длительный срок из-за разрыва связок колена»

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ЦСКА: Ефремов разорвал «кресты» в матче против «Спартака»

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ЦСКА: Ефремову диагностирована травма «крестов» после матча со «Спартаком»

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У Ефремова диагностирован разрыв связок колена

Советский спорт06:11

Ефремов получил травму крестообразной связки колена

Спорт-Экспресс06:03
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ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
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Футбол

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Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
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Политика

В Кремле прокомментировали сообщения о радиоактивном облаке

Сообщения о радиоактивном облаке, появившемся после взрыва на военном полигоне в Архангельской области, абсурдны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
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Новосибирск обогнал Москву по скорости мобильного Интернета

По итогам пользовательских замеров средняя скорость мобильного интернета в Новосибирске оказалась выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе «МегаФон».
Обновлено в 08:40
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В России рождаемость увеличилась только в двух регионах

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Шоу-бизнес

Жена запретила друзьям Валентина Гафта навещать его

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Футбол

ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Серджи Гомеса

27-летним футболистом заинтересовался ЦСКА. Сообщается, что армейцы намерены арендовать игрока с правом выкупа.
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Армия и оружие

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Представители Министерства обороны Великобритании опубликовали в «Твиттере» сообщение, согласно которому ВВС страны вчера, 19 августа, осуществили перехват двух истребителей Су-30 ВКС РФ.
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У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.
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В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна

Обновлено вчера в 23:09
Политика

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Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
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Джонсон предложил странам ЕС новые условия по Brexit

Британский премьер-министр Борис Джонсон предложил ЕС в договоре о Brexit вместо "бэкстопа" разработать альтернативные соглашения до конца переходного периода после выхода Великобритании из Евросоюза.
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Юлия Высоцкая показала романтичные фото с мужем в день его 82-летия

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая трогательно поздравила мужа Андрея Кончаловского с 82-летием.
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«Ахмат» попросил отменить красную карточку Уциева в игре с «Зенитом»

«Ахмат» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку защитника Ризвана Уциева, полученную в матче 6-го тура чемпионата России против «Зенита».
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Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
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Режиссер Марк Захаров в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию

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Неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро

Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в бразильском городе Рио-де-Жанейро.
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Украинскую группу Anna Maria критикуют за участие в «Новой Волне-2019»

Как известно, первая критика в адрес Анны и Марии Опанасюк появилась после того, как сестры отказались признавать войну между Россией и Украиной и аннексию Крыма.
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Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
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Женщина с дочерью получили травмы под поездом в Новгородской области

Обновлено в 04:06
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В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
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ФК «Краснодар» прибыл в Грецию на матч с «Олимпиакосом»

Игра состоится 21 августа в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2019/20.
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