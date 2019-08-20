Футбол
Футболист ЦСКА Ефремов получил травму коленаRT на русском 06:41
Ефремов получил травму в матче шестого тура Российской премьер-лиги со «Спартаком» (2:1). В ближайшее время спортсмен перенесёт операцию. Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется футболистом «Севильи».
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:32, Ашберн
Общество
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна
В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.
Обновлено в 04:54
Энергетика
Украина закупила в Колумбии более 300 тыс. тонн угля
Обновлено в 08:23
Общество
Минтруд выступил против введения штрафов за курение работников
В ведомстве отметили, что поддерживают работу, направленную на укрепление здоровья общества, в том числе по отказу от курения.
Обновлено в 08:40
Экономика
«Норникель» может выплатить дивиденды в размере 883,93 рубля на акцию
Совет директоров "Норильского никеля" рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 1 полугодия 2019 года в размере 883,93 рубля на обыкновенную акцию, сообщается в материалах компании.
Обновлено в 07:43
Политика
Скворцова рассказала о финансировании первичной медицинской помощи
Согласно изменившимся правилам медицинского страхования, первичная помощь является приоритетным направлением и больше не финансируется по остаточному принципу, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.
Обновлено в 10:35
Футбол
Роббен хочет на год отдохнуть от футбола
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен рассказал, что в ближайшее время хочет отдохнуть от футбола.
Обновлено в 08:48
Технологии
Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании
Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью.
Обновлено в 07:20
Политика
Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено в 10:25
Общество
В Рособрнадзоре исключили запрет на использование телефонов в школах
Предложения об использовании телефонов в школах ни в коем случае не предполагают запрета на гаджеты, а являются лишь рекомендацией по их использованию.
Обновлено в 08:41
Политика
Жена Нетаньяху в Киеве бросила хлеб-соль на землю
Премьер-министр отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль, надкусил, и передал жене, а она бросила хлеб на землю.
Обновлено вчера в 06:45
Армия и оружие
К чему приведёт сирийская атака турецкого конвоя в Идлибе
Последние события, связанные с ударами сирийских ВВС по турецкому конвою, вполне могут привести даже к прямому военному столкновению Дамаска и Анкары, отметил в разговоре с News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов.
Обновлено вчера в 12:40
Футбол
«Ахмат» попросил отменить красную карточку Уциева в игре с «Зенитом»
«Ахмат» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку защитника Ризвана Уциева, полученную в матче 6-го тура чемпионата России против «Зенита».
Обновлено в 09:07
Происшествия
Легкоатлетка Плавунова скончалась во время пробежки
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась во время пробежки в Тамбовской области.
Обновлено в 07:27
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, сооруженных, как предполагается, во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено в 10:23
Происшествия
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Экономика
Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото
Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено в 09:57
Музыка
Валерия получила травму на съемках шоу «Голос 60+»
В новом сезоне шоу Первого канала певица входит в состав жюри. Однако съемки «Голоса» начались для Валерии с форс-мажора.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Под Тулой задержали сбившего трех паралимпийцев водителя
Правоохранительные органы задержали водителя, который сбил трех паралимпийцев в Тульской области.
Обновлено в 10:03
Политика
Владимир Путин прибыл во Францию на переговоры с Макроном
Президент России прибыл в Марсель, откуда на вертолёте отправится на переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
СПЧ просит СК проверить данные о необоснованном применении силы на митингах в Москве
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросил руководителей МВД, Росгвардии и СК проверить сведения о необоснованном применении силы со стороны сотрудников правоохранительных органов на акциях, которые прошли в Москве 27 июля, 3 и 10 августа.
Обновлено в 09:32
Авто
В РФ вырос спрос на дизельные автомобили с пробегом
В этом году дизельные автомобили с пробегом покупают на 7% чаще, чем в прошлом, а их средняя стоимость, по данным «Авито», выросла с 873 000 (в июле 2018 года) до 987 000 рублей.
Обновлено в 02:19