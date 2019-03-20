Футбол

Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клубГазета.Ru 13:19

Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb. По информации издания, уругвайский форвард может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Эрнандес перешел в ЦСКА летом 2018 года из "Халл Сити".
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СМИ: Эрнандес хочет уйти из ЦСКА

Спорт-Экспресс12:42

Абель Эрнандес хочет уйти из ЦСКА и может вернуться в Италию

Sport24.ru12:35

СМИ: Эрнандес хочет покинуть ЦСКА

Матч ТВ13:04

Абель Эрнандес хочет уйти из ЦСКА и перебраться в Италию

Советский спорт12:39

Источник: Абель Эрнандес хочет покинуть ЦСКА

Чемпионат13:00

TMW: Абель Эрнандес хочет покинуть ЦСКА и может вернуться в Италию

Sports.ru13:14

Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб

Газета.Ru13:19
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