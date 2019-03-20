Футбол
Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клубГазета.Ru 13:19
Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb. По информации издания, уругвайский форвард может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Эрнандес перешел в ЦСКА летом 2018 года из "Халл Сити".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
Политика
Главой Калмыкии стал чемпион мира по кикбоксингу Хасиков
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
В Воронеже 50 тысяч человек остались без воды
Крупная авария на магистральном трубопроводе оставила без воды крупнейший спальный микрорайон Воронежа.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Рогозина
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 14:58
Происшествия
Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Винника до 28 марта
Греческий суд объявил перерыв в рассмотрении иска об освобождении из-под стражи россиянина Александра Винника.
Обновлено в 14:42
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Политика
Порошенко обвинил Москву в замедлении развития киевского метро
По словам Порошенко, начавшаяся в 2014 году «российская агрессия» затормозила планы строительства метро.
Обновлено в 02:11
Экономика
Forbes представил рейтинг самых надежных банков России
Издание Forbes представило рейтинг надежности российских банков, изучив 100 крупнейших кредитных организаций.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла размер своего заработка
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Происшествия
В Петербурге в мусорном баке у жилого дома нашли ртуть
Обновлено в 14:25
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено в 11:07
Здоровье
Около тысячи врачей прошли подготовку по специальности «гериатрия»
Около одной тысячи российских врачей прошли первичную подготовку по специальности «гериатрия».
Обновлено в 14:24
Политика
Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Обновлено в 13:11
Происшествия
В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Мэй официально обратилась к ЕС с просьбой об отсрочке брексита
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к председателю Европейского совета Дональду Туску с запросом об отсрочке брексита до 30 июня.
Обновлено в 08:21
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Наука
Названа смертельная опасность горячего чая и кофе
Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.
Обновлено в 13:17
Происшествия
В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов
По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Кино
Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сети
Обновлено в 13:42
Армия и оружие
В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142
Обновлено вчера в 17:12
Транспорт
Медведев поддержал введение скидки РЖД на билеты для детей летом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал инициативу РЖД о предоставлении скидки в 50% на билеты для детей в летний период.
Обновлено в 12:30
Авто
Suzuki и Toyota займутся совместной разработкой автомобилей
В рамках бизнес-сотрудничества Suzuki предоставит Toyota наработки в области проектировки малолитражных двигателей, а также субкомпактных автомобилей.
Обновлено в 11:36
Политика
Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.
Обновлено вчера в 16:23
Культура
В Русском музее появилась сувенирная продукция с изображением Ай-Петри
В Русском музее выпустили серию сувениров с ее изображением. Из Санкт-Петербурга сообщает Анна Галинская.
Обновлено в 13:49
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой
Обновлено вчера в 15:53