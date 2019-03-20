Футбол

Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клубГазета.Ru 13:19

Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb. По информации издания, уругвайский форвард может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Эрнандес перешел в ЦСКА летом 2018 года из "Халл Сити".
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Абель Эрнандес хочет уйти из ЦСКА и перебраться в Италию

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Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб

Газета.Ru13:19

Форвард ЦСКА хочет уехать в Италию

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