Футбол

Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе»Известия 22:33

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Итальянский «Удинезе» согласовал контракт с игроком столичного ЦСКА Родриго Бекао. Права на футболиста принадлежат бразильскому клубу «Байя». Об этом сообщил журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.
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СМИ: Бекао согласовал контракт с «Удинезе»

Чемпионат20:09

Источник: Бекао согласовал контракт с «Удинезе»

Советский спорт18:43

СМИ: «Удинезе» согласовал контракт с Бекао

Матч ТВ18:55

СМИ: «Удинезе» согласовал контракт с Бекао

Sportbox.RU18:55

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Газета.Ru18:33

«Удинезе» согласовал контракт с Бекао

Sport24.ru18:23

СМИ: «Удинезе» договорился с защитником ЦСКА Бекао

Спорт-Экспресс18:06
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