Футбол
Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе»Известия вчера в 22:33
Итальянский «Удинезе» согласовал контракт с игроком столичного ЦСКА Родриго Бекао. Права на футболиста принадлежат бразильскому клубу «Байя». Об этом сообщил журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.
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Происшествия
Полиция Японии захватила крупнейшую в истории страны партию наркотиков
Полиция Япония захватила крупнейшую партию синтетических наркотиков в истории страны.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера
Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено вчера в 05:13
Политика
В арсенале России может появиться кое-что поважнее нефти
В России, Австралии, Малайзии, да и в самих США, в Калифорнии, ведется добыча и открываются новые производства по их переработке.
Обновлено вчера в 19:54
Здоровье
В Дамаск прибыла группа российских врачей
Российские врачи окажут помощь сирийцам, которые получили тяжелейшие травмы и нуждаются в срочном протезировании.
Обновлено в 00:43
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
В Петербурге локализовали крупный пожар на складе со стройматериалами
Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили, что спасатели тушат пожар площадью 1 тысяча квадратных метров, который произошел на складах со строительными материалами в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
В США заявили о «небезопасном» перехвате самолёта российским Су-35
Пресс-служба Шестого флота США заявила, что российский истребитель Су-35 три раза перехватил в международном воздушном пространстве над Средиземным морем американский разведывательный самолёт P-8A Poseidon.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено вчера в 12:36
Экономика
Правительство утвердило программу комплексного развития села
На сайте правительства опубликовано постановление об утверждении госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Обновлено вчера в 07:58
Наука
Физики нашли способ «спасти» кота Шредингера
Исходя из исследования, у кота Шредингера появляется возможность спастись от мучительной смерти. Об этом рассказали в журнале Nature.
Обновлено 03 июня в 19:38
Происшествия
В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд
Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская", сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено вчера в 17:20
Космос
Астрофизики впервые «поймали» гигантскую звездную вспышку
Группа исследователей впервые обнаружила и выяснила природу мощного извержения в атмосфере активной звезды HR 9024, отмеченное интенсивной вспышкой рентгеновского излучения с последующим выбросом гигантского пузыря плазмы.
Обновлено 03 июня в 08:52
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено вчера в 06:03
Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским выезжать за границу
Законопроект об ограничении выезда полицейских за границу был внесен в Госдуму экс-депутатом ЛДПР Дмитрием Носовым в 2015 году.
Обновлено вчера в 06:20
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Александр Кержаков дебютировал победой на Мемориале Гранаткина
Днем Молдова и Болгария не смогли обменяться голами, а после открытия основная команда России встретилась с Индией.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, согласно итогам весеннего экологического рейтинга общественной организации "Зеленый патруль".
Обновлено в 00:07
Армия и оружие
Новый робот «Паладин» на базе БМП-3 покажут на форуме «Армия-2019»
Новый робот «Паладин» на базе БМП-3 с необитаемым отделением «Драгун» будет представлен на форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 04:35
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Мэр Харькова Кернес обратился к горожанам после сноса бюста Жукова
Обновлено вчера в 15:06
Единоборства
Стал известен план Хабиба Нурмагомедова на бой с Порье
Бой Хабиба и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Ранее сообщалось, что Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC.
Обновлено вчера в 22:33
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
Обновлено вчера в 15:59
Здоровье
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Марина Ярдаева о том, что конкурсный отбор в вузы себя исчерпал
Русский язык в 2018 году наши выпускники в общей массе сдали на 70,9 балла, при этом 72 балла условно переводятся в пятерку.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Экс-полицейский арестован в США за бездействие при стрельбе в школе
Бывшего американского полицейского Скота Петерсона задержали по обвинению в бездействии и халатности.
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес
Потолстевшую Тиффани Трамп уличили в чрезмерном фотошопе
Обновлено вчера в 23:30
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено вчера в 07:40