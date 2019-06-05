Футбол

Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе»Известия вчера в 22:33

Итальянский «Удинезе» согласовал контракт с игроком столичного ЦСКА Родриго Бекао. Права на футболиста принадлежат бразильскому клубу «Байя». Об этом сообщил журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.
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СМИ: Бекао согласовал контракт с «Удинезе»

Чемпионатвчера в 20:09

СМИ: «Удинезе» согласовал контракт с Бекао

Sportbox.RUвчера в 18:55

СМИ: «Удинезе» договорился с защитником ЦСКА Бекао

Спорт-Экспрессвчера в 18:06

Источник: Бекао согласовал контракт с «Удинезе»

Советский спортвчера в 18:43

СМИ: «Удинезе» подпишет защитника ЦСКА

Газета.Ruвчера в 18:33

«Удинезе» согласовал контракт с Бекао

Sport24.ruвчера в 18:23

СМИ: «Удинезе» согласовал контракт с Бекао

Матч ТВвчера в 18:55
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Армия и оружие

Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях

Обновлено в 01:59
Политика

Киев отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение делегации от РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к организации.
Обновлено 03 июня в 20:45
Политика

Савченко предсказала потерю Донбасса

Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что, если Украина вступит в ЕС и НАТО, то навсегда потеряет Донбасс.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Политика

Трамп допустил возможность военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности военной операции против Ирана.
Обновлено в 01:54
Финансы

ФРС США может быть вынуждена опустить процентные ставки

В последние годы ставки выросли до 2,25–2,5%, но в январе центробанк взял паузу в их повышении и объявил, что перестанет в сентябре сокращать баланс, где ранее накопил более $4 трлн активов.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия

В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд

Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская", сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено вчера в 17:20
Общество

ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса

Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено вчера в 14:58
Общество

Названы самые чистые и самые грязные регионы России

Эксперты назвали Красноярский край, а также Оренбургскую, Нижегородскую, Иркутскую, Свердловскую и Челябинскую области самыми грязными регионами России.
Обновлено в 02:14
Политика

Ким Чен Ын попросил продовольствие у Вьетнама

Лидер КНДР Ким Чен Ын попросил у властей Вьетнама предоставить в долг 300 тысяч тонн продовольствия. Официальный Ханой согласился помочь.
Обновлено в 01:35
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Транспорт

Участок Филёвской линии столичного метро будет закрыт 8 и 9 июня

Движение поездов на Филёвской линии Московского метрополитена между станциями «Киевская» и «Кунцевская» приостановят в выходные — 8 и 9 июня.
Обновлено вчера в 12:52
Футбол

Дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании прекращено

Обновлено в 00:59
Кино

«Ирония судьбы» Барбары Брыльски: смерть дочери, измены мужа и скандал с Аллой Пугачевой

Без комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» не обходится ни одно новогоднее застолье.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие

В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны»

Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».
Обновлено вчера в 17:17
Экономика

Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота

Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес

Станислав Садальский раскритиковал Познера за интервью с Галкиным

Станислав Садальский раскритиковал Владимира Познера за интервью с Максимом Галкиным.
Обновлено в 01:05
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено вчера в 05:13
Армия и оружие

В США возмущены «небезопасным» перехватом самолета российским Су-35

Обновлено в 01:47
Происшествия

Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список экстремистов

Фигурантов дела «Нового величия» включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщили в Telegram-канале «Маховик политических репрессий».
Обновлено в 01:52
Политика

СМИ сообщили о «конфликте интересов» из-за пресс-секретаря Зеленского

Новый пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сотрудничала c The New York Times, опубликовав там статью о бизнесе сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Обновлено вчера в 02:48
Происшествия

В Барнауле аварийно приземлился летевший из Турции Boeing

В Барнауле совершил нештатную посадку лайнер Boeing 757-200, выполнявший рейс из Антальи. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Российские школьницы заставили сверстницу пить из лужи

В Бийске (Алтайский край) школьницы заставили 15-летнюю девушку пить из лужи под угрозой избиения. Видео инцидента появилось во «ВКонтакте».
Обновлено в 01:24
Политика

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
Политика

Кличко предложил Саакашвили стать во главе своей партии

Мэр Киева Виталий Кличко предложил возглавить свою партию УДАР («Украинский демократический альянс за реформы») экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
Обновлено вчера в 20:41
Здоровье

Врачи дали советы москвичам по питанию в жаркую погоду

Диетологи дали москвичам рекомендации о правильном питании и выборе напитков накануне надвигающейся на столицу жаркой погоды.
Обновлено вчера в 22:10
Политика

Мэр Харькова Кернес обратился к горожанам после сноса бюста Жукова

Обновлено вчера в 15:06
Культура

Канделаки предложила BadComedian помощь своих юристов

Глава «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что Евгений Баженов отказался продать ей канал BadComedian, чтобы справиться с исками от кинокомпании Kinodanz, и предложила блогеру помощь юристов.
Обновлено вчера в 10:54
Политика

Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено в 00:49
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