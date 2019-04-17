Футбол
Футболист «Челси» Ковачич может оказаться в «Зените»Вести.Ru 09:42
Хорватский полузащитник лондонского "Челси" Матео Ковачич, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", в ближайшее время может оказаться в российском чемпионате. Представители футболиста ведут переговоры с санкт-петербургским "Зенитом".
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