Футбол

Футболист «Челси» Ковачич может оказаться в «Зените»Вести.Ru 09:42

Хорватский полузащитник лондонского "Челси" Матео Ковачич, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", в ближайшее время может оказаться в российском чемпионате. Представители футболиста ведут переговоры с санкт-петербургским "Зенитом".
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Ковачич может перебраться в «Зенит»

Газета.Ru09:52

«Зенит» хочет выкупить Ковачича из «Челси»

Советский спорт09:40

Источник: Ковачич ведет переговоры с «Зенитом»

Спорт-Экспресс09:20

Ковачич ведёт переговоры с «Зенитом»

Чемпионат09:32

В Англии сообщили о переговорах Ковачича с «Зенитом»

Sport24.ru08:50

Daily Mail: «Зенит» ведет переговоры о трансфере Ковачича

Sports.ru09:34

«Зенит» провёл переговоры с полузащитником «Реала»

Sport.ru09:28
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Происшествия

Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск

Следствие объявило в международный розыск и просит заочного ареста для бывшего генерального директора "Космосавиаспецстроя" Григория Вайсмана, обвиняемого в особо крупной растрате.
Обновлено в 10:26
Кино

Сталина заменили Гитлером в российской версии «Хеллбоя»

Ранее сообщалось, что в российском МИДе назвали глупым сравнение Сталина, Гитлера и группировки "Исламское государство".
Обновлено в 03:22
Транспорт

Фурам запретят ездить через Лосево Воронежской области в выходные

Обновлено в 07:12
Футбол

Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным

Обновлено в 10:31
Политика

Российское посольство заинтересовалось убитыми «Новичком» утками

Российское посольство в Лондоне направило официальный запрос в британский МИД с просьбой прокомментировать сообщения СМИ о том, что нервно-паралитическим веществом "Новичок" якобы травили детей и уток.
Обновлено в 11:03
Политика

Кремль может упростить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Кремль хочет разрешить гражданам Донецкой и Луганской народных республик становиться гражданами России в упрощенном порядке, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Обновлено 15 апреля в 19:12
Политика

Ярмуш: после Brexit Великобритания ужесточит антироссийские санкции

Ярмуш \: после Brexit Великобритания ужесточит антироссийские санкции До 10 лет заключения грозит британским подданным за попытку сотрудничества с российскими компаниями из "санкционного списка".
Обновлено в 11:00
Происшествия

Самолет загорелся во время взлета во Внуково

Обновлено в 11:04
Общество

Вильфанд рассказал о погоде в апреле и мае

Погода в апреле в Московском регионе будет засушливой, а в мае — в пределах нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в среду, 17 апреля.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco

«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Политика

«Ъ»: глава разведки сменит Матвиенко на посту спикера Совфеда

Обновлено вчера в 19:19
Политика

Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России

Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено в 08:53
Политика

На дебатах Порошенко и Зеленского ожидают около 60 тысяч человек

Министерство внутренних дел Украины ожидает, что на дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского придут около 60 тысяч человек, безопасность будут обеспечивать до 10 тысяч правоохранителей.
Обновлено в 09:47
Наука

Захороненные в могилах мегалитов люди оказались родственниками

Учеными из шведского университета Упсалы при помощи достижений генетики было проведено тщательное изучение мегалитической постройки Европы, одной из самых известных которой считает Стоунхендж, находящийся в Англии.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия

Симферопольский суд приговорил к условным срокам крымскотатарских активистов, обвиняемых в вымогательстве

Киевский районный суд Симферополя вынес приговор крымскотатарским активистам, обвиняемым в вымогательстве у гражданина Турции Юсуфа Айтана, сообщает в фейсбуке журналист Антон Наумлюк.
Обновлено в 09:29
Экономика

Медведев назвал интересной идею совместить ОСАГО и каско

Обновлено в 10:58
Происшествия

Супруга писателя Быкова рассказала о его состоянии

Изначально у писателя подозревали инсульт, но врачи не подтвердили этот диагноз. По данным издания «Медиакорсеть», Быков находится в коме.
Обновлено в 07:15
Общество

В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти

Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
Обновлено в 08:05
Авто

УАЗ выпустил новую версию «Буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Политика

СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта

Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Политика

Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира

Обновлено в 10:05
Экономика

Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам

Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
Обновлено в 09:52
Политика

Путин заявил об отсутствии планов встречи в нормандском формате

Президент России Владимир Путин заявил, что ему ничего не известно о проведении в июне встречи в нормандском формате, которую ранее предлагал президент Украины Пётр Порошенко.
Обновлено в 09:39
Наука

В сердце 42000-летнего жеребенка ученые СВФУ нашли жидкую кровь

Обновлено в 08:03
Происшествия

В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре

В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Театры

Названы победители премии «Золотая маска»

В Большом театре состоялась церемония вручения 25-й театральной премии "Золотая Маска".
Обновлено вчера в 16:15
Экономика

Реальные пенсии россиян вырастут к 2024 году на 9,5%

Сегодня, 17 апреля 2019 года, стало известно, что Министерство экономического развития РФ заложило в основные параметры социально-экономического развития рост реальных пенсий на 9,5% к 2024 году.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Таинственная смерть «любовницы» Киркорова: подруга объявила свои права

Жительница Берлина Дороти Бурхарт, которая сидела с большой поклонницей Филиппа Киркорова - Светланой Сафиевой - в тюрьме Лос-Анжелеса объявила, что все многомиллионное состояние должно принадлежать ей.
Обновлено в 07:37
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Матео Ковачич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за английский «Челси». Игрок сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в России.
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