Футбол
Футболист «Челси» Ковачич может оказаться в «Зените»Вести.Ru 09:42
Хорватский полузащитник лондонского "Челси" Матео Ковачич, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", в ближайшее время может оказаться в российском чемпионате. Представители футболиста ведут переговоры с санкт-петербургским "Зенитом".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:55, Ашберн
Наука
Умер нобелевский лауреат Пол Грингард
Обновлено 14 апреля в 15:52
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Происшествия
Дмитрий Быков впал в кому в Уфе
Писатель Дмитрий Быков был госпитализирован в одну из больниц Уфы и в данный момент находится в коме, передает сайт kp.ru, ссылаясь на анонимного источника издания.
Обновлено в 06:31
Политика
Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам
По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
Обновлено в 05:16
Политика
Медведев отчитается в Госдуме о работе правительства в 2018 году
Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев приедет в Государственную Думу, чтобы представить депутатам отчет о работе правительства в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Порошенко объявил, что его рейтинг резко вырос до 40%
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил в Twiitter, что, по социологическим данным, его рейтинг около 40%, а у Владимира Зеленского - 60%.
Обновлено в 08:06
Экономика
ВТБ финансирует крупнейшего производителя алюминия в Таджикистане
В соответствии с соглашением ВТБ выступит долгосрочным финансовым партнером при поставках глинозема, основного сырья для производства алюминия, в Таджикистан.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Общество
Беглов вручил очередникам ключи от квартир в Колпинском районе
Временный градоначальник Петербурга Александр Беглов побывал с выездной инспекцией в Колпинском районе, уведомляет пресс-служба Смольного.
Обновлено в 09:46
Наука
Ученые создали аккумулятор, заряжающийся от влаги
Обновлено 15 апреля в 09:00
Кино
Сталина заменили Гитлером в российской версии «Хеллбоя»
Ранее сообщалось, что в российском МИДе назвали глупым сравнение Сталина, Гитлера и группировки "Исламское государство".
Обновлено в 03:22
Экономика
Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%
К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогут выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Авто
Hyundai Creta нового поколения представлен официально
Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 02:33
Технологии
В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик
Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Политика
На Украине возбудили уголовное дело «о сдаче Крыма»
Дело было возбуждено 1 апреля «по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году», пишет сайт aif.ru.
Обновлено в 08:44
Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»
Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
Обновлено в 07:20
Авто
Появились данные о новой генерации Renault Duster
В настоящее время кроссовер Renault Duster активно продается на европейском рынке, однако актуальная версия автомобиля до сих пор отсутствует на российском рынке.
Обновлено в 02:35
Наука
Определен признак скорой преждевременной смерти
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Политика
Time снова не включил Путина в список самых влиятельных людей мира
Журнал Time второй год подряд не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Обновлено в 06:51
Происшествия
Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре
Пьяный строитель из Дагестана убил посетителя в кафе Севастополя за отказ танцевать лезгинку.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятии
В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.
Обновлено в 03:12
Политика
«Коммерсантъ» узнал о возможном уходе Матвиенко из Совфеда
Обновлено в 00:59