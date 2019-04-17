Футбол

Футболист «Челси» Ковачич может оказаться в «Зените»Вести.Ru 09:42

Хорватский полузащитник лондонского "Челси" Матео Ковачич, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", в ближайшее время может оказаться в российском чемпионате. Представители футболиста ведут переговоры с санкт-петербургским "Зенитом".
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В Англии сообщили о переговорах Ковачича с «Зенитом»

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«Зенит» ведёт переговоры с Ковачичем

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Daily Mail: «Зенит» ведет переговоры о трансфере Ковачича

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«Зенит» провёл переговоры с полузащитником «Реала»

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Матео Ковачич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за английский «Челси». Игрок сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в России.
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