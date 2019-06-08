Футбол

Футболист «Челси» Азар перешел в «Реал»Известия вчера в 18:36

Мадридский «Реал» объявил подписании соглашения с бельгийским футболистом «Челси» Эденом Азаром. В сообщении на сайте клуба говорится, что контракт рассчитан на пять лет — до 30 июня 2024 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Трансфер Азара вошёл в десятку самых дорогих в мире

Sport.ru03:30

«Реал» официально объявил о трансфере Азара

Газета.Ru07:46

«Челси» опубликовал ролик с лучшими голами Азара за клуб

Чемпионат08:44

Трансфер Азара стал рекордным в истории «Реала»

Советский спорт03:32

Лучшие голы Азара за «Челси». Видео

Спорт-Экспресс08:50

«Спасибо тебе, Эден». «Челси» опубликовал видео в честь ухода Азара в «Реал»

Sport24.ruвчера в 18:57

Азар перешел в «Реал», Вондроушова и Барти в финале «Ролан Гаррос», «Торонто» в шаге от чемпионства в НБА и другие новости утра

Sports.ru00:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:39, Ашберн
Происшествия

Юноша получил тяжелые травмы, прыгнув с Яхтенного моста в Петербурге

Как сообщало ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 2 августа 2018 года 33-летний мужчина прыгнул в Финский залив с Яхтенного моста, упал на воду плашмя, отбил внутренние органы и был увезен на «скорой» в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:42
Общество

Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби

Студентка из Болгарии Андреа Иванова прошла через 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 09:10
Космос

В поляризации реликтового излучения не нашли аномалий

Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье

Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен

Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Музыка

Децл посмертно удостоился премии «МУЗ-ТВ»

Позже выяснилось, что причиной смерти стала остановка сердца. Артиста похоронили на Пятницком кладбище в Москве.
Обновлено в 06:32
Политика

Миллер назвал условия контракта на поставки топлива Украине

Глава корпорации «Газпром» Алексей Миллер заявил, что ряд условий по поддержке необходимых резервных мощностей транзитной системы на границе России и Украины не будут исполнятся без заключения соответствующего контракта.
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия

У суда задержали проводивших пикеты в поддержку Голунова журналистов

Обновлено в 04:38
Наука

Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Политика

Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.
Обновлено в 09:21
Кино

Продюсер фильма о Началовой откровенно рассказал о работе над съёмками

Андрей Загорский рассказал журналистам о работе над съёмками фильма о певице Юлии Началовой.
Обновлено в 08:08
Происшествия

У украинского депутата украли золотые слитки и украшения

Добычей грабителей стали монеты и слитки из золота, а также ювелирные изделия. Полиция начала расследование по статье "разбой".
Обновлено в 08:55
Общество

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено вчера в 03:03
Происшествия

В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Происшествия

На Кубани легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Обновлено в 05:46
Происшествия

Журналисту «Медузы» Голунову предъявили обвинение

Журналисту «Медузы» Ивану Голунову, ранее задержанному в Москве, официально предъявлено обвинение.
Обновлено в 05:33
Общество

Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ

Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.
Обновлено в 08:22
Спорт

Тарасова прокомментировала сотрудничество фигуриста Уно с Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о предстоящем сотрудничестве серебряного призёра Олимпийских игр в мужском одиночном катании японца Сёма Уно с российским специалистом Этери Тутберидзе.
Обновлено в 08:18
Происшествия

СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края

СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Здоровье

Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей

Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
Обновлено в 05:58
Политика

Кудрин назвал рецепт борьбы с «триллионной» коррупцией в России

Справиться с "триллионной" коррупцией в России как минимум наполовину позволит внедрение лучших практик по открытости органов государственной власти, для этого надо сделать три шага, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ.
Обновлено в 06:01
Политика

Лидера Партии социалистов избрали председателем парламента Молдавии

Председателем парламента Молдавии избрана лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаный.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Журналиста Голунова доставили в больницу

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного накануне в Москве, доставили в 71-ю городскую клиническую больницу, рассказали РИА Новости в справочной службе лечебного учреждения.
Обновлено в 08:42
Политика

Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
Происшествия

У московского участника ПМЭФ в машине при въезде нашли патроны

Было возбуждено уголовное дело, участника форума отпустили под подписку о невыезде.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено вчера в 02:59
Армия и оружие

В США прокомментировали инцидент с российским военным кораблем

Действия российских военнослужащих в Восточно-Китайском море были якобы непрофессиональными и поставили под угрозу безопасность экипажа американского корабля, об этом 7 июня сообщает Reuters со ссылкой на заявление 7-го флота ВМС.
Обновлено вчера в 08:04
Политика

Калви не вернут деньги за участие в ПМЭФ

Основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, видимо, не станут возвращать деньги, уплаченные за участие в Петербургском международном экономическом форуме, следует из слов советника президента РФ Антона Кобякова.
Обновлено в 08:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное