Футбол
Футболист «Челси» Азар перешел в «Реал»Известия вчера в 18:36
Мадридский «Реал» объявил подписании соглашения с бельгийским футболистом «Челси» Эденом Азаром. В сообщении на сайте клуба говорится, что контракт рассчитан на пять лет — до 30 июня 2024 года.
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