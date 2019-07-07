Футбол
Футболист Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»ТАСС 06:03
Сербский полузащитник Горан Чаушич подписал контракт с тульским футбольным клубом "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба клуба. Между клубом и игроком заключено долгосрочное соглашение, детали которого не разглашаются.
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