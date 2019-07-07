Футбол

Футболист Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»ТАСС 06:03

Сербский полузащитник Горан Чаушич подписал контракт с тульским футбольным клубом "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба клуба. Между клубом и игроком заключено долгосрочное соглашение, детали которого не разглашаются.
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Тульский «Арсенал» объявил о возвращении Горана Чаушича

Sport24.ru05:50

Горан Чаушич вернулся в тульский «Арсенал» из «Црвены Звезды»

РИА Новости06:50

«Арсенал» оригинально анонсировал возвращение Чаушича. Видео

Спорт-Экспресс05:46

Футболист Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»

ТАСС06:03

Сербский полузащитник вернулся в тульский «Арсенал»

Матч ТВ05:49

«Арсенал» с изюминкой объявил о возвращении Чаушича

Евро-футбол.ру06:30

Горан Чаушич может вернуться в тульский «Арсенал»

Тульские новости05 июля в 05:30
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Политика

Путин поздравил строителей БАМа

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Россияне стали абсолютными чемпионами на Global Management Challenge

Обновлено в 05:20
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В Министерстве здравоохранения назвали оптимальную суточную порцию молочных продуктов, а также объяснили, в каком случае их употребление перестаёт приносить положительный эффект.
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При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли три человека

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Происшествия

Заработавшая эпилепсию после побоев мужа героиня «Пусть говорят» умерла

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Обновлено в 07:08
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании самолетов и аэропорта Домодедово

Экстренные службы проверяют сообщения о трех взрывных устройствах в московском аэропорту Домодедово, передает в воскресенье, 7 июля, агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 06:55
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов чуть не подрался с Нейтом Диасом возле клетки

Нурмагомедов уже не первый раз «зацепился» с Нейтом Диасом. Однажды, в 2015 году они даже подрались командами.
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Новое исследование: куда девается метан на Марсе

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Авто

В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown

Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
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Состояние избитой ингушской девочки остается тяжелым

Обновлено в 04:41
Политика

Вице-премьер Борисов допустил новые санкции против самолета МС-21

Западные страны могут ввести санкции в отношении программы по созданию российского самолета МС-21.
Обновлено в 01:47
Политика

Украинский чиновник предложил обменять воду на часть Крыма

Бывший украинский чиновник напомнил, что на территории Северного Крыма есть два моногорода — Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды и где в скором времени могут закрыться предприятия.
Обновлено в 05:13
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Происшествия

На стройке на северо-востоке Москвы погиб рабочий

Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Поклонники раскритиковали имидж Виталия Гогунского

Виталий Гогунский, известный по исполнению роли Кузи в сериале "Универ", недавно разочаровал поклонников новой фотографией.
Обновлено в 04:46
Футбол

«Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено вчера в 14:22
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Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на сильную головную боль и попросила о помощи.
Обновлено в 01:19
Политика

Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского

Обновлено в 02:41
Футбол

Бабаев: у ЦСКА не может быть других задач, кроме побед

Надеюсь, в этом сезоне на этой арене мы вместе будем свидетелями больших побед. У нас не может быть других задач, кроме побед.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео

Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
Обновлено в 02:49
Игры

Разработчик Shelter обещает игрокам новую RPG

Обновлено в 01:02
Армия и оружие

Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в Донбассе

Обновлено в 07:15
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

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Обновлено вчера в 22:54
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Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским

Обновлено в 06:11
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Названа новая версия гибели малайзийского «Боинга» MH370

Всего Термини приводит четыре версии гибели MH370: его захватил член экипажа, пассажир, спрятавшийся на борту заранее злоумышленник или кто-то, на земле испортивший систему управления «Боинга».
Обновлено в 05:23
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Обновлено в 06:35
Политика

Иран начал обогащение урана на уровне выше СВПД

Заместитель главы МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран начинает обогащение урана на уровне выше установленного ядерной сделкой.
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В Южной Корее создали смарт-часы для слепых

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Происшествия

Федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой

Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев совершил самоубийство, сообщил источник в структурах региона.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в октябре 1886 года. Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 13 раз выигрывал Кубок Англии. Домашним стадионом клуба является «Эмирейтс», вмещающий 59 867 зрителей.
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