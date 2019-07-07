Футбол
Футболист Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»ТАСС 06:03
Чаушич выступал за тульский клуб в сезоне-2017/18 и начале сезона-2018/19. На счету серба 33 игры и три забитых мяча в составе "Арсенала". Сезон-2018/19 Чаушич провел в сербской "Црвене Звезде", сыграв за команду 21 матч и забив один гол.
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