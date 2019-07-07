Футбол

Футболист Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»ТАСС 06:03

Сербский полузащитник Горан Чаушич подписал контракт с тульским футбольным клубом "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба клуба. Между клубом и игроком заключено долгосрочное соглашение, детали которого не разглашаются.
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Тульский «Арсенал» объявил о возвращении Чаушича

Чемпионат10:14

«Арсенал» оригинально анонсировал возвращение Чаушича. Видео

Спорт-Экспресс05:46

С возвращением. Полузащитник из Сербии Горан Чаушич подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Тульская пресса08:21

Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»

Sports.ru07:16

Сербский полузащитник вернулся в тульский «Арсенал»

Матч ТВ05:49

Тульский «Арсенал» объявил о возвращении Горана Чаушича

Sport24.ru05:50

Горан Чаушич может вернуться в тульский «Арсенал»

Тульские новости05 июля в 05:30
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Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
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В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9

В Молуккском море у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
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Здоровье

Оргкомитет акции «Волна здоровья» создали в Дубне

В подмосковной Дубне создали оргкомитет акции «Волна здоровья», посвященной оказанию помощи больным детям, в Коломенском округе также готовятся к участию в акции, говорится в сообщении пресс-службы общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».
Обновлено в 08:59
Общество

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Обновлено в 09:51
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Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC

Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
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Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.
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Врачи назвали семь опасных изменений тела, которые нельзя игнорировать

Помогут подсказки медиков - они перечислили семь изменений тела, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.
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Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников

Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников.
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