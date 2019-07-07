Футбол
Футболист Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»ТАСС 06:03
Сербский полузащитник Горан Чаушич подписал контракт с тульским футбольным клубом "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба клуба. Между клубом и игроком заключено долгосрочное соглашение, детали которого не разглашаются.
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Общество
Во Франции выпал град размером с теннисный мяч
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Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC
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Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС
В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
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Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.
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Первая в истории Украины партия нефти из США, доставленная танкером Wisdom Venture, разгружается в Одесском порту на причале №2Н.
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Врачи назвали семь опасных изменений тела, которые нельзя игнорировать
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Финансы
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