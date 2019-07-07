Футбол
Футболист Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»ТАСС 06:03
Сербский полузащитник Горан Чаушич подписал контракт с тульским футбольным клубом "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба клуба. Между клубом и игроком заключено долгосрочное соглашение, детали которого не разглашаются.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:53, Вашингтон
Политика
Медведчук рассказал, как стал кумом Путина
Знакомство с российским президентом состоялось на одном из официальных мероприятий, рассказал украинский политик в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". "Потом я стал главой администрации, поддерживал отношения с главой администрации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, встречался в том числе и с господином Путиным", — пояснил Медведчук.
Обновлено в 08:43
Политика
Рейтинг Трампа достиг максимума за время его президентства
Показатели рейтинга американского лидера Дональда Трампа достигли рекордно высокого уровня за время его президентства.
Обновлено в 09:10
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В США минимум 20 человек пострадали от взрыва газа в торговом центре
Как сообщает NBC News в субботу, 6 июля, в результате инцидента пострадало множество человек, однако точное количество не называется.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено в 09:04
Кино
Ученые объяснили успех киновселенной Marvel
Иными словами, истинная причина заключается не просто в том, что аудитории в принципе нравятся большие касты.
Обновлено в 02:40
Общество
Дерматолог дал советы по лечению солнечных ожогов
По мнению канадского дерматолога Роберта Гниацки, при лечении солнечных ожогов не стоит прибегать к народным средствам, таким как растительное масло, молочные продукты, лимоны.
Обновлено в 09:22
Гаджеты
Sony разрабатывает смартфон со сворачивающимся экраном
Компания Sony ведет разработку смартфона со сворачивающимся экраном. Смартфон будет иметь форму свитка.
Обновлено вчера в 19:23
Культура
Познер объявил о выходе из состава жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Литва закупила оборудование для борьбы с российскими беспилотниками
Технология антидрона блокирует сигналы управления беспилоником и перехватывает управление, что позволяет посадить БЛА на своей территории, сообщил Мишутис.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника
Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика
Британия призвала Иран вернуться к соблюдению условий ядерной сделки
В британском МИД подчеркнули, что Лондон выступает за полное соблюдение условий ядерной сделки и намерен обсудить с другими участниками СВПД дальнейшие меры, в том числе проведение заседания Совместной комиссии.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами
Отдыхающая недалеко от Венеции российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram видео, на котором она резвится в темноте во время грозы на берегу моря.
Обновлено в 11:41
Политика
В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
Обновлено вчера в 20:56
Политика
В Курган прибыл заместитель премьер-министра Медведева
Обновлено в 05:34
Футбол
«Манчестер Юнайтед» готов продать Погба и уже ищет ему замену
Английский клуб будет вынужден оперативно искать замену французу.
Обновлено в 10:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале
В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено вчера в 19:49
Общество
Во Франции выпал град размером с теннисный мяч
Обновлено в 09:51
Гаджеты
Билл Гейтс рассказал о «заклинаниях» Стива Джобса
Стив Джобс обладал уникальной способностью — он мог взять «умирающую» компанию и сделать ее самой дорогой в мире, заявил один из создателей Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в еженедельном шоу Фарида Захарии на CNN.
Обновлено в 06:39
Экономика
Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста
Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек
Пять человек, среди которых трое детей, стали в воскресенье жертвами дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Брестской области.
Обновлено в 11:28
Экономика
Афипский НПЗ оценили в один рубль
Михаилу Гуцериеву достался не только Афипский НПЗ, но и задолженность в размере 170 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:45
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47