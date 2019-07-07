Футбол

Футболист Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»ТАСС 06:03

Сербский полузащитник Горан Чаушич подписал контракт с тульским футбольным клубом "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба клуба. Между клубом и игроком заключено долгосрочное соглашение, детали которого не разглашаются.
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Тульский «Арсенал» объявил о возвращении Чаушича

Чемпионат10:14

Тульский «Арсенал» объявил о возвращении Горана Чаушича

Sport24.ru05:50

Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»

Sports.ru07:16

С возвращением. Полузащитник из Сербии Горан Чаушич подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Тульская пресса08:21

Сербский полузащитник вернулся в тульский «Арсенал»

Матч ТВ05:49

«Арсенал» оригинально анонсировал возвращение Чаушича. Видео

Спорт-Экспресс05:46

Горан Чаушич может вернуться в тульский «Арсенал»

Тульские новости05 июля в 05:30
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Спорт

Российские регбисты уступили Японии в полуфинале Универсиады

Сборная России по регби-7 проиграла команде Японии в матче 1/2 финала на Универсиаде в Неаполе. Встреча завершилась со счетом 0:14.
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«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали о предотвращенной «катастрофе планетарного масштаба»

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Десятерых россиян, задержанных ранее в аэропорту Канкуна в Мексике вечером 6 июля депортировали из страны.
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В петербургском ресторане в отеле «Шанхай» отравились 15 китайцев

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Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.
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Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского

Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
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К большому Семейному фестивалю в Махачкале присоединились медики

В акции приняла участие и замглавы Минздрава региона Раиса Шахсинова, которая на примере своей семьи призывала людей не отказываться от вакцинации, так как это самая надежная защита от инфекций.
Обновлено в 09:06
Авто

5 вещей в автомобиле, которые расскажут о характере его владельца

Автомобиль может многое рассказать о своем владельце.
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Армия и оружие

Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
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ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной оставили на свободе

Обновлено в 02:04
Общество

В Жуковском появится памятник Ту-144

Установку самолёта предполагается провести к авиасалону МАКС, который пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.
Обновлено в 05:28
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Экономика

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
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Спорт

Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
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Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

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Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

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Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе

В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
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Армия и оружие

«Ротация»: Волкер объяснил наращивание войск РФ на границе с Украиной

Наращивание войск РФ на границе с Украиной есть не какое-либо новое продвижение, а всего лишь ротация, резюмировал Курт Волкер.
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Суд арестовал капитана перевернувшегося в Черном море катера

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Армия и оружие

Появилось видео эффектного выступления Ту-22М на параде в Белоруссии

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Влад Соколовский объяснился за измены Рите Дакоте

В прошлом году Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским по причине неверности мужа.
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Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше

Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
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Браузер Mozilla может стать «интернет-злодеем года»

Представители Торговой ассоциации интернет-провайдеров Великобритании стали инициатором номинации браузера Mozilla на премию «интернет-злодей года».
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