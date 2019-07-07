Футбол
Футболист Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»ТАСС 06:03
Сербский полузащитник Горан Чаушич подписал контракт с тульским футбольным клубом "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба клуба. Между клубом и игроком заключено долгосрочное соглашение, детали которого не разглашаются.
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Спорт
Российские регбисты уступили Японии в полуфинале Универсиады
Сборная России по регби-7 проиграла команде Японии в матче 1/2 финала на Универсиаде в Неаполе. Встреча завершилась со счетом 0:14.
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Экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата погиб в Баренцевом море при выполнении «боевой задачи», заявил на траурной церемонии высокопоставленный военный, пишут «Открытые медиа».
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Пугачева показала необычное фото дочери
Российская певица Алла Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram необычное фото своей младшей дочери.
Обновлено в 09:14
Политика
В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
Задержанных в Мексике краснодарцев депортировали из страны
Десятерых россиян, задержанных ранее в аэропорту Канкуна в Мексике вечером 6 июля депортировали из страны.
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Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.
Обновлено в 09:21
Политика
Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского
Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 09:09
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К большому Семейному фестивалю в Махачкале присоединились медики
В акции приняла участие и замглавы Минздрава региона Раиса Шахсинова, которая на примере своей семьи призывала людей не отказываться от вакцинации, так как это самая надежная защита от инфекций.
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Авто
5 вещей в автомобиле, которые расскажут о характере его владельца
Автомобиль может многое рассказать о своем владельце.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР
Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной оставили на свободе
Обновлено в 02:04
Общество
В Жуковском появится памятник Ту-144
Установку самолёта предполагается провести к авиасалону МАКС, который пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.
Обновлено в 05:28
Экономика
Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста
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Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе
В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
«Ротация»: Волкер объяснил наращивание войск РФ на границе с Украиной
Наращивание войск РФ на границе с Украиной есть не какое-либо новое продвижение, а всего лишь ротация, резюмировал Курт Волкер.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Влад Соколовский объяснился за измены Рите Дакоте
В прошлом году Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским по причине неверности мужа.
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Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Интернет
Браузер Mozilla может стать «интернет-злодеем года»
Представители Торговой ассоциации интернет-провайдеров Великобритании стали инициатором номинации браузера Mozilla на премию «интернет-злодей года».
Обновлено в 09:35