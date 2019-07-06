Футбол

«Спартак» объявил об уходе футболиста БоккеттиТАСС 07:18

Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с итальянским защитником Сальваторе Боккетти. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 32-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Михаил Вартапетов – об уходе Боккетти: Грустно, но жизнь продолжается

Советский спорт10:22

«Спартак» объявил об уходе Боккетти

Soccer.ru07:15

Михаил Вартапетов: «Боккетти — один из лучших легионеров в истории „Спартака“»

Матч ТВ09:26

«Спартак» объявил об уходе Боккетти

Спорт-Экспресс07:12

«Спартак» объявил об уходе футболиста Боккетти

ТАСС07:18

Вартапетов: Боккетти — один из лучших легионеров в истории «Спартака»

Чемпионат10:49

«Спартак» опубликовал прощальный видеоролик в честь Боккетти

Бомбардир.ру08:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 23:39, Вашингтон
Единоборства

Нейт Диас чуть не устроил драку c командой Нурмагомедова

Обновлено в 23:30
Армия и оружие

В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»

Обновлено в 19:59
Политика

В Петербурге сотни оппозиционных кандидатов снимают с муниципальных выборов

Ранее оппоненты власти жаловались, что у избиркомов выстраивались очереди спортсменов, якобы желающих стать депутатами, что создавало трудности с подачей документов.
Обновлено в 18:15
Политика

В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ

Резолюции ОБСЕ Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 22:44
Происшествия

Водитель взорвавшегося в Свердловской области бензовоза выжил

Начальник пресс-службы регионального отдела МВД Валерий Горелых заявил ТАСС, что водитель взорвавшегося в Свердловской области бензовоза выжил после инцидента.
Обновлено в 20:56
Политика

РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.
Обновлено в 18:32
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено в 22:54
Происшествия

Появилось видео задержания Луизы Хайруллиной

Спецоперация по поимке кассира банка проводилась совместно спецслужбами двух республик - Управлением уголовного розыска МВД и оперативниками ФСБ по Башкортостану и сотрудниками МВД Татарстана.
Обновлено вчера в 04:57
Футбол

«Локомотив» выиграл Суперкубок России

Столичный "Локомотив" на стадионе имени Льва Яшина обыграл питерский "Зенит" со счетом 3:2 и завоевал Суперкубок России.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Столичные врачи спасли руку жестоко избитой ингушской девочки

Обновлено в 10:45
Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено в 06:30
Футбол

Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки, несмотря на удаление Месси

Сборная Аргентины в пятый раз в своей истории завоевала бронзовые награды Кубка Америки, в последний раз аргентинцы побеждали в турнире в 1993 году.
Обновлено в 17:13
Культура

Стиви Уандер приостановит гастроли из-за операции по пересадке почки

Американский певец Стиви Уандер вынужден прервать гастроли из-за операции по пересадке почки.
Обновлено в 23:20
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows образца 1985 года

Примечательно, что действие третьего сезона сериала как раз происходит в 1985 году, когда и был представлен Windows 1.0.
Обновлено в 11:52
Музыка

Амстердам отказался проводить Евровидение-2020

Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:37
Здоровье

Психолог рассказал, как обидчивость влияет на здоровье

Обновлено вчера в 05:41
Политика

Погибших на глубоководном аппарате подводников похоронили в Петербурге

В субботу на Серафимовском кладбище в Петербурге похоронили моряков-подводников, погибших 1 июля при аварии на исследовательском подводном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 06:13
Баскетбол

Клуб НБА «Орландо» отчислил Мозгова

Обновлено в 14:47
Наука

В египетской пирамиде найден ход в загробный мир

В пирамиде Джосера, которая считается самой древней, обнаружили пути в загробный мир.
Обновлено вчера в 08:49
Здоровье

Вместо подорожника: медики раскрыли пользу зеленого лука

В борьбе с больными зубами поможет зеленый лук, уверены специалисты.
Обновлено в 23:04
Происшествия

В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян

Обновлено в 08:00
Общество

Власти Иркутской области оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей

Ранее вице-премьер Виталий Мутко, отвечающий за строительство, сообщил, что на восстановление социальной и инженерной инфраструктуры может понадобиться около 8,5 млрд руб. На обеспечение жильем, по его оценкам, необходимо до 10 млрд руб. В конце июня в Иркутской области начались паводки, вызванные сильными дождями.
Обновлено в 03:56
Здоровье

В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов

В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.
Обновлено в 22:01
Политика

Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС 31 октября

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года.
Обновлено в 18:41
Происшествия

В США из-за взрыва аккумулятора смартфона сгорел автомобиль

В США, жительница штата Оклахома Джабрия Пратт лишилась нового Jeep Cherokee из-за собственного телефона.
Обновлено в 22:19
Общество

Более 90% украинцев перешли в режим экономии

Более 90% жителей Украины перешли в режим экономии из-за ситуации в стране. Об этом сообщает "Украинские новости" со ссылкой на опрос.
Обновлено в 19:31
Происшествия

Большинство задержанных в Канкуне россиян депортировали из Мексики

Обновлено в 19:38
Политика

Украину упрекнули в закупке импортного угля вместо отечественного

Власти Украины продолжают покупать импортный уголь вместо развития отрасли внутри страны.
Обновлено в 22:31
Общество

МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено в 11:22
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное