Футбол
«Спартак» объявил об уходе футболиста БоккеттиТАСС 07:18
Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с итальянским защитником Сальваторе Боккетти. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 32-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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