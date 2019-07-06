Футбол
Футболист Боккетти расторг контракт со «Спартаком»Известия вчера в 21:37
Футболист Сальваторе Боккетти расторг контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. По его данным, 32-летний игрок продолжит карьеру в «Вероне».
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:08, Вашингтон
Политика
СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию
Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.
Обновлено в 18:32
Происшествия
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, был пьян
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, находился в нетрезвом состоянии, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 21:11
Армия и оружие
Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено в 16:21
Политика
В Петербурге сотни оппозиционных кандидатов снимают с муниципальных выборов
Ранее оппоненты власти жаловались, что у избиркомов выстраивались очереди спортсменов, якобы желающих стать депутатами, что создавало трудности с подачей документов.
Обновлено в 18:15
Происшествия
Врачи спасли одну руку избитой ингушской девочки
Обновлено в 10:55
Происшествия
Детей Луизы Хайруллиной передали ее родным
Обновлено в 01:32
Политика
Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа
Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие
В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»
Обновлено в 19:59
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Тодоренко рассказала о своих эмоциях перед свадьбой
Регина Тодоренко опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором поделилась эмоциями перед свадьбой.
Обновлено в 06:43
Футбол
Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки
В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
Обновлено в 13:47
Происшествия
Мужчина напал с ножом на женщину и троих детей в Лондоне
Мужчина напал на людей с ножом в Лондоне. В результате происшествия четыре человека, в том числе трое детей получили ранения.
Обновлено в 18:35
Общество
Колония для бывших силовиков открылась в России
Обновлено в 19:59
Кино
Фильм Акопова «Бык» стал призером кинофестиваля в Карловых Варах
Художественный фильм "Бык" российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию [главный приз] в конкурсной секции "К Востоку от Запада" международного кинофестиваля, который завершился в субботу в городе Карловы Вары на западе Чехии.
Обновлено в 13:17
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Космос
В Сети появилось видео летающей пирамиды-НЛО
Видеоролик с полетом таинственной пирамиды набирает популярность в Сети.
Обновлено в 15:29
Авто
В продажу выходит новый премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
В продажу выходит новый премиальный внедорожник Hongqi HS7 от китайского концерна FAW.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики
Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.
Обновлено в 21:18
Наука
Врачи научились возвращать подвижность парализованных рук
Обновлено в 06:55
Политика
Британию предупредили о неумелом и небезопасном Трампе
Посольство Великобритании в Вашингтоне в телеграммах для британского МИД назвало администрацию президента США Дональда Трампа "неумелой", а ее действия "небезопасными".
Обновлено в 19:45
Общество
Путешествующий город будущего - зачем топовые специалисты тратят время на работу с детьми
На этой неделе дети со всей страны строили в Югре город. И не простой, а высокотехнологичный.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Собчак высмеяли за 8 ошибок в 7 предложениях
Обновлено в 14:18
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
Обновлено в 09:16
Происшествия
Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала
Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Общество
Даже не пытайся: три типажа горе-строителей, которые мечтают о собственном доме
Канал «Самострой» выделяет три типажа горе-строителей, которые чаще всего бросают работу на полпути, либо делают столько ошибок, что их «дом» приходится переделывать с нуля.
Обновлено в 16:05
Футбол
«Интер» не рассчитывает на Икарди и Наингголана
Обновлено в 09:16