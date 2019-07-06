Футбол

Футболист Боккетти расторг контракт со «Спартаком»Известия вчера в 21:37

Футболист Сальваторе Боккетти расторг контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. По его данным, 32-летний игрок продолжит карьеру в «Вероне».
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