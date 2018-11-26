Футбол

Финал Кубка Либертадорес перенесён на неопределённый срок
LiveResult.Ru
25 ноября в 16:00

Ответный финальный матч Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бокой Хуниорс" перенесен на другую дату во второй раз. Об этом на Fox Sports заявил президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес.
LiveResult.Ru25 ноября в 16:00
Фернандо Гаго
Не могу в это поверить, я испытал настоящий шок. Многие ребята пострадали. У меня случилась аллергическая реакция, а некоторым игрокам было тяжело дышать. Решение не принято, и это не лучший способ подготовки к игре. Семь часов мы ждали. Никакой позиции у нас нет. Если нужно играть, мы будем играть.
— Фернандо Гаго, аргентинский футболистЧемпионат 24 ноября в 17:14

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Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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