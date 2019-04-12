Футбол
Футболист «Бенфики» стал самым молодым автором хет-трика в ЛЕГазета.Ru вчера в 19:15
Форвард португальской "Бенфики" Жоао Секейра стал самым молодым футболистом в истории, оформившим хет-трик в матче Лиги Европы, сообщает "Советский спорт". 19-летний нападающий установил рекорд в первой четвертьфинальной встрече Лиги Европы с немецким "Айнтрахтом".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Бенфика» обыграла «Айнтрахт» благодаря хет-трику 19-летнего Фелиша, «Челси» вырвал победу у «Славии»
Спорт-Экспрессвчера в 16:53
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
Общество
Голикова призвала сотрудников ПФР внимательней относиться к россиянам
Вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к сотрудникам региональных отделений Пенсионного фонда России с просьбой внимательно относиться к работе с гражданами.
Обновлено в 05:09
Спорт
Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено в 04:02
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:44
Кино
Начались съемки фильма о докторе Лизе
В Москве начались съемки фильма «Доктор Лиза» о Елизавете Глинке. Главную роль исполнит Чулпан Хаматова.
Обновлено в 02:16
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 04:48
Политика
Парубий назвал Зеленского модернизированной версией Януковича
Спикер Рады Андрей Парубий назвал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского модернизированной версией бывшего главы государства Виктора Януковича.
Обновлено в 03:18
Футбол
Сеск Фабрегас: «Монако» должен быть лучшим после «ПСЖ»
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал о целях команды на следующий сезон.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Любительница больших размеров Настя Ивлеева рассказала о первом сексе
Любительница больших размеров Настя Ивлеева рассказала о первом сексе Звезда YouTube поведала историю потери девственности.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Краснодаре возбудили дело на полицейских, без причины избивших парня
Полицейские патрулировали обстановку в садоводческом товариществе «Ветеран» на Ростовском шоссе.
Обновлено в 05:01
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны
Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны Супруга принца Уильяма в скором времени может стать королевой.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Общество
ГИБДД предлагает ужесточить штрафы за превышение скорости
Панарьин отметил, что целесообразно будет также увеличить размер штрафов для водителей, которые постоянно превышают скорость больше, чем на 20 км/ч.
Обновлено 10 апреля в 10:37
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Песков опроверг вмешательство Путина в расследование дела против Калви
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не может влиять на расследование дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:07
Политика
В США призвали к пересмотру отношений с Россией
В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Экономика
Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру
Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41
Общество
Чиновники свердловского минобразования скрыли свои доходы
Прокуратура проверила, как соблюдают антикоррупционный закон работники свердловского министерства общего и профессионального образования.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Автор песен Бузовой назвал сумму гонораров
Степанов подчеркнул, что не всегда соглашается написать песню, однако если сделка заключается, то ее сумма начинается от 20 тысяч долларов за один текст.
Обновлено в 04:23
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Европу
Обновлено вчера в 11:29
Армия и оружие
Российскую группировку войск в Сирии возглавил генерал Сердюков
Сергей Суровикин провел в должности командующего группировкой войск в Сирии в совокупности более года — это дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Дагестане задержали главу Бабаюртовского района
В Дагестане в рамках расследования уголовного дела задержан глава Бабаюртовского района Эльдар Карагишиев.
Обновлено в 03:54
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Путин наградил Моди орденом Андрея Первозванного
Обновлено в 05:00
Политика
Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском
Сторонники лидера Украины Петра Порошенко опубликовали еще одно видео о кандидате в президенты Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 19:33
Путешествия
Туроператоры назвали самые популярные «космические» места России
Ассоциация туроператоров опубликовала рейтинг наиболее популярных у туристов «космических» мест России.
Обновлено в 00:55
Общество
Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности
Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:53