Футболист «Бенфики» Секейра стал самым молодым автором хет-трика в ЛЕRT на русском вчера в 18:12

Нападающий «Бенфики» Жоао Секейра стал самым молодым игроком в истории, оформившим хет-трик в матче Лиги Европы. Знаковое для 19-летнего португальца событие произошло в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с франкфуртским «Айнтрахтом».

Футболист «Бенфики» Секейра стал самым молодым автором хет-трика в ЛЕ

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