Футбол
Футболист «Бенфики» Секейра стал самым молодым автором хет-трика в ЛЕRT на русском вчера в 18:12
Нападающий «Бенфики» Жоао Секейра стал самым молодым игроком в истории, оформившим хет-трик в матче Лиги Европы. Знаковое для 19-летнего португальца событие произошло в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с франкфуртским «Айнтрахтом».
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19-летний Фелиш – самый молодой автор хет-трика в истории ЛЕ. У него 3 гола и 1 ассист за 53 минуты
Бомбардир.рувчера в 16:37
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:20, Ашберн
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