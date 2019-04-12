Футбол

Футболист «Бенфики» Секейра стал самым молодым автором хет-трика в ЛЕRT на русском 18:12

Нападающий «Бенфики» Жоао Секейра стал самым молодым игроком в истории, оформившим хет-трик в матче Лиги Европы. Знаковое для 19-летнего португальца событие произошло в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с франкфуртским «Айнтрахтом».
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Жоау Секейра – самый молодой автор хет-трика в Лиге Европы

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