Футбол
Футболист «Бенфики» Секейра стал самым молодым автором хет-трика в ЛЕRT на русском 18:12
Нападающий «Бенфики» Жоао Секейра стал самым молодым игроком в истории, оформившим хет-трик в матче Лиги Европы. Знаковое для 19-летнего португальца событие произошло в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с франкфуртским «Айнтрахтом».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 20:17, Ашберн
Армия и оружие
Командующего ВДВ десантировали в Сирию
Генерал-полковник Андрей Сердюков, согласно практике ротации высшего командного состава, мог оказаться в Сирии еще в сентябре 2017 года (его существенным плюсом назывался опыт боевых действий в Чечне, а также в операции по присоединению Крыма).
Обновлено в 17:45
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Наука
Останки людей нового вида нашли на Филиппинах
Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Политика
У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР
Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил решение кандидата в президенты Украины по переговорам с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:31
Политика
Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено в 10:16
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Происшествия
В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе
Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Обновлено в 09:33
Политика
Госдеп перечислил риски для Турции из-за покупки С-400
Риски, с которыми турецкие власти столкнутся, если не откажутся от покупки у России зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, перечислил госдеп США.
Обновлено в 19:53
Космос
Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал
Ракета-носителя Falcon Heavy с саудовским спутником связи Arabsat 6A стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
Обновлено в 18:44
Политика
КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление россиян
Депутаты от фракции КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, который вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы
Директор Алсу Сергей Фадеев назвал бредом слухи о разводе певицы с мужем — бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 16:23
Футбол
Рэмзи, Виллиан, Феликс и Гедеш поспорят за звание игрока недели в ЛЕ
УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 18:49
Политика
Депутат Госдумы предложил запретить полиэтиленовые пакеты
Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил запретить использовать полиэтиленовые пакеты с 2025 года.
Обновлено в 17:40
Политика
Двое российских полицейских попросили политического убежища на Украине
По данным ведомства, в среду, 10 апреля российские полицейские перешли границу в районе пропускного пункта «Гоптовка» (Харьковская область) и попросили убежища.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Наталья Рудова продемонстрировала результат химической диеты
Накануне звезда похвасталась первыми результатами.
Обновлено в 14:00
Политика
Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
Обновлено в 20:05
Космос
«Гости из будущего?»: Масштабная вспышка на Солнце повредила МКС – в NASA засекли два НЛО
Обновлено в 19:10
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Невесту Данко обвинили в краже $500 000
Обновлено в 11:30
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Обновлено в 17:07
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес
Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
Обновлено в 09:20
Политика
В США призвали к пересмотру политики в отношении России
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено в 19:35
Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 11:09
Здоровье
Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака
Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18