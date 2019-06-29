Футболист Бегич перешел из «Оренбурга» в «Рубин»ТАСС 11:49

Ранее в субботу в "Рубин" из "Оренбурга" перешел 25-летний полузащитник Алексей Сутормин, который подписал контракт с казанским клубом также на четыре года. Кроме того, состав "Рубина" пополнил 18-летний грузинский полузащитник Зурико Давиташвили, контракт грузина рассчитан на три года.

Футболист Бегич перешел из «Оренбурга» в «Рубин»

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