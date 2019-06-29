Футбол
Футболист Бегич перешел из «Оренбурга» в «Рубин»ТАСС 11:49
Ранее в субботу в "Рубин" из "Оренбурга" перешел 25-летний полузащитник Алексей Сутормин, который подписал контракт с казанским клубом также на четыре года. Кроме того, состав "Рубина" пополнил 18-летний грузинский полузащитник Зурико Давиташвили, контракт грузина рассчитан на три года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:17, Вашингтон
Общество
Уровень воды в Тулуне медленно снижается
Обновлено в 16:16
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Президент Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
Обновлено в 14:30
Политика
Климкин назвал главную проблему Украины
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 14:09
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»
Полузащитник Денис Глушаков прибыл в расположение футбольного клуба "Ахмат", сообщается на сайте грозненской команды.
Обновлено в 16:52
Автоспорт
Хэмилтон потеряет три позиции на старте «Гран-при Австрии»
Обновлено в 13:39
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
Погода в Москве установила температурный рекорд
Обновлено в 16:00
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 12:38
Гаджеты
Поддельные iPhone XI появились в продаже
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Темникова отреагировала на слова Серябкиной об их многолетнем романе
Бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова отреагировала на слова бывшей коллеги Ольги Серябкиной об их «романе».
Обновлено в 16:26
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Баскетбол
Миротич подпишет контракт с «Барселоной»
Баскетболист подпишет контракт с «Барселоной», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
Обновлено в 14:58
Космос
SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками
Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
Обновлено в 12:12
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05
Авто
В США выставили на продажу редчайший Porsche 911
Автосалон Duffy’s Classic Cars в городе Сидар-Рапидс штата Айова (США) выставил на продажу Porsche 911, доработанный в немецком тюнинг-ателье Strosek.
Обновлено в 11:52
Общество
Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Общество
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 4,5 километра
Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Прамушир, в субботу, 29 июня, выбросил столб пепла на высоту до 4,5 километра.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Подмосковье три человека погибли в ДТП
Как сообщает агентство "Москва", ДТП произошло на 77 километре трассы Кашира - Серебряные пруды - Кимовск - Узловая.
Обновлено в 16:22
Политика
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине
Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили относительно слов американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 14:12
Политика
В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы
Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Застрявшую в лифте итальянку спасло вино
Обновлено в 14:47
Космос
Тайны сверхмассивных черных дыр: ученые расшифровывают их историю
За последние несколько десятков лет сверхмощные черные дыры, в миллиарды раз более мощные, чем Солнце, учеными обнаружены в пределах 800 миллионов лет после Большого взрыва.
Обновлено в 03:22
Авто
Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России
Чаще всего в стране продаются кроссоверы Lexus RX. Эта модель и стала самой популярной среди автомобилей премиум-класса в России.
Обновлено в 11:54