Футбол

Суарес пропустит остаток сезонаГазета.Ru 14:42

В текущем сезоне Суарес провел за "Барселону" 49 игр, забил 25 мячей и отдал 13 результативных передач. Соглашение 32-летнего форварда с каталонцами действует до лета 2021 года. Ранее Сурес прокомментировал поражение от "Ливерпуля" в ответном матче полуфинала ЛЧ.
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СМИ: Суарес не поможет «Барселоне» в финале Кубка Испании

Sport24.ru16:25

Луису Суаресу сделают операцию

Sport.ru14:58

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес прооперирует мениск

Чемпионат15:21

Суарес будет прооперирован в связи с травмой колена

Матч ТВ13:44

Суаресу проведут артроскопию. Уругвайца беспокоит мениск

Спорт-Экспресс13:05

Суарес пропустит остаток сезона

Газета.Ru14:42

Суарес перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона

Sports.ru13:23
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Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

Обновлено в 16:41
Футбол

Валенсия — Арсенал 2:4

Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие

США запустили межконтинентальную баллистическую ракету

США осуществили пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния, говорится в сообщении американской базы в Facebook.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Опубликовано видео момента аварии с Сергеем Доренко

Обновлено в 15:41
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Обновлено в 13:56
Футбол

Кадырова возмутил приговор футболистам Мамаеву и Кокорину

Обновлено в 11:41
Происшествия

Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ

Обновлено в 14:10
Происшествия

Трамвай сбил двух человек в Риге

В Риге два человека попали под колеса трамвая в День Победы.
Обновлено в 17:02
Футбол

Рондон назван лучшим игроком «Ньюкасла» в нынешнем сезоне

Форвард «Ньюкасла» Саломон Рондон признан лучшим игроком команды в текущем сезоне.
Обновлено в 16:41
Футбол

Трансфер де Лихта в «Барселону» задерживается из-за Райолы

Переход защитника Маттайса де Лихта из "Аякса" в "Барселону" задерживается из-за агента игрока Мино Райолы.
Обновлено в 16:19
Армия и оружие

Росгвардия начала перевооружаться на автоматы Калашникова новой серии

По данным ТАСС, колонна, принимавшая сегодня участие в Параде Победы на Красной площади, уже была вооружена АК-200.
Обновлено в 12:02
Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Политика

В Киеве у здания телеканала «Интер» прошла антироссийская акция

Несколько десятков человек провели антироссийскую акцию возле офиса компании "Национальные информационные системы" в Киеве, где производятся программы для телеканала "Интер", они требуют закрытия телеканала, передает в четверг телеканал "Прямой".
Обновлено в 10:09
Происшествия

Обвиняемому в нападении на синагогу в Калифорнии грозит смертная казнь

Обвиняемому в вооруженном нападении на синагогу в Калифорнии 19-летнему Джону Эрнесту грозит высшая мера наказания, сообщает телеканал ABC 10 News.
Обновлено в 15:38
Авто

Dyson запатентовал внешность нового электрокара

Новые патенты Dyson показывают не что иное, как полное переосмысление представлений о конструкции и конструировании больших электрокаров.
Обновлено в 06:47
Наука

Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания

Учёные из Канады выяснили, что негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания.
Обновлено в 14:04
Политика

США арестовали судно КНДР за нарушение режима санкций

Минсюст указывает, что, вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, судно использовалось для незаконной перевозки угля из Северной Кореи и доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования, расчеты проводились в долларах «через ничего не подозревавшие американские банки».
Обновлено в 14:51
Общество

Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно

Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
Общество

«Бессмертный полк» в Петербурге собрал более 1 миллиона человек

В Петербурге прошла традиционная патриотическая акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 1 миллиона человек, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.
Обновлено в 12:11
Музыка

Москвичей пригласили на праздничный концерт «Песни Победы»

Обновлено в 08:42
Политика

Трамп отказался называть Россию врагом

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет называть Россию врагом. Его слова в четверг, 9 мая, передает ТАСС.
Обновлено в 14:38
Происшествия

При взрыве смертника в Багдаде погибли восемь человек

Обновлено в 15:45
Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.
Обновлено в 02:57
Транспорт

Автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт

Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на личных машинах и пересесть на общественный транспорт, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
Обновлено в 14:27
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Хоккей

Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ

Опубликован состав сборной России для участия в чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес

Полина Гагарина приняла участие в параде Победы в Москве

В подписи к фотографии Гагарина поздравила всех с Днем Победы, а также поблагодарила всех «за мир и за наше настоящее».
Обновлено в 16:26
Происшествия

Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12

В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено в 15:28
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Хоккей

«Йокерит» подпишет вратаря Антти Ниеми

Голкипер Антти Ниеми продолжит карьеру в КХЛ. Новым клубом финского игрока станет «Йокерит».
Обновлено в 16:10
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Луис Суарез
Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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