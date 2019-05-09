Футбол
Суарес пропустит остаток сезонаГазета.Ru 14:42
В текущем сезоне Суарес провел за "Барселону" 49 игр, забил 25 мячей и отдал 13 результативных передач. Соглашение 32-летнего форварда с каталонцами действует до лета 2021 года. Ранее Сурес прокомментировал поражение от "Ливерпуля" в ответном матче полуфинала ЛЧ.
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