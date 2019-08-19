Футбол
Футболист «Барселоны» Дембеле пропустит пять недель из-за травмыРИА Новости вчера в 16:04
Футболист "Барселоны" Усман Дембеле выбыл из строя на срок до пяти недель из-за мышечной травмы, сообщается на сайте испанского клуба. Медицинский штаб "Барселоны" диагностировал у 22-летнего французского нападающего растяжение левого подколенного сухожилия.
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