Футбол

Футболист «Барселоны» Дембеле пропустит пять недель из-за травмыРИА Новости 16:04

Футболист "Барселоны" Усман Дембеле выбыл из строя на срок до пяти недель из-за мышечной травмы, сообщается на сайте испанского клуба. Медицинский штаб "Барселоны" диагностировал у 22-летнего французского нападающего растяжение левого подколенного сухожилия.
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Усман Дембеле
Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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