Футбол
Футболист «Барселоны» Дембеле пропустит пять недель из-за травмыРИА Новости 16:04
Футболист "Барселоны" Усман Дембеле выбыл из строя на срок до пяти недель из-за мышечной травмы, сообщается на сайте испанского клуба. Медицинский штаб "Барселоны" диагностировал у 22-летнего французского нападающего растяжение левого подколенного сухожилия.
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Чтобы подготовиться к растущей угрозе из космоса в будущем, Королевские вооруженные силы Таиланда (RTAF) открыли центр космических операций с целью предотвращения угроз и повышения национальной безопасности в космическом пространстве, сообщает ЕНВ.
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