Футболист "Барселоны" Усман Дембеле выбыл из строя на срок до пяти недель из-за мышечной травмы, сообщается на сайте испанского клуба. Медицинский штаб "Барселоны" диагностировал у 22-летнего французского нападающего растяжение левого подколенного сухожилия.

Политика Украине предсказали холодную зиму из-за споров с Россией Герус отметил, что споры из-за транзита могут сказаться на украинском газовом рынке.

Политика Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.

Политика Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.

Футбол «Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби "Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.

Происшествия Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.

Экономика Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).

Футбол «МЮ» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном», Погба не забил пенальти В матче 2-го тура Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» — 1:1. Счет в матче на 27-й минуте открыли хозяева.

Происшествия ЧП под Петербургом: водитель сбил ребенка и скрылся В понедельник, 19 августа, вечером в Ленинградской области на автодороге Городец – Копорье водитель автомашины Volkswagen Passat насмерть сбил ехавшую на велосипеде девочку и скрылся.

Армия и оружие США испытали запрещённую ДРСМД ракету В США провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): её дальность превышает 500 км. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

Политика Twitter запретит рекламу государственных СМИ Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.

Космос Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.

Транспорт МЭР предложило строить новую трассу до Владимира, а не Казани В Минэкономразвития РФ предложили вместо платной трассы Москва – Казань построить новую дорогу только до Владимира, а далее реконструировать существующую трассу М-7 "Волга", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на ряд информированных источников.

Общество В России ускорилась убыль населения В первом полугодии 2019 года в России ускорилась естественная убыль населения, следует из доклада, опубликованного на сайте Росстата.

Происшествия В Саратове задержали мужчину, отравившего крысиным ядом конфеты Полиция Саратова задержала мужчину, который обсыпал прилавок с конфетами крысиным ядом. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Лионелла Пырьева рассказала, почему уходила от Олега Стриженова Пырьева долго терпела такое поведение супруга, однако не выдержала и приняла решение уйти от него.

Энергетика РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.

Культура День «Московского долголетия» пройдет на фестивале «Спасская башня» Двенадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в столице с 23 августа по 1 сентября 2019 года.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю свою семью Трагедия произошла в деревне Патрикеево Ульяновской области 18 августа: в жилом доме были обнаружены тела пяти человек - трех взрослых (мужчины 66 лет, женщин 42 и 69 лет) и двух четырехлетних детей, а недалеко от места событий нашли труп 16-летнего подростка.

Космос Таиланд готовится к растущей угрозе из космоса Чтобы подготовиться к растущей угрозе из космоса в будущем, Королевские вооруженные силы Таиланда (RTAF) открыли центр космических операций с целью предотвращения угроз и повышения национальной безопасности в космическом пространстве, сообщает ЕНВ.

Политика Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.

Гаджеты Вышел джейлбрейк unc0ver для iOS 12.4 Не рекомендуется устанавливать джейлбрейк на своё рабочее устройство.

Происшествия Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.

Шоу-бизнес Брэдли Купер отрастил усы после расставания с Ириной Шейк После развода родителей двухлетняя доча Брэдли Купера и Ирины Шейк Лея проводит выходные то с мамой, то с папой.