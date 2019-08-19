Футбол
Футболист «Барселоны» Дембеле пропустит пять недель из-за травмыРИА Новости 16:04
Футболист "Барселоны" Усман Дембеле выбыл из строя на срок до пяти недель из-за мышечной травмы, сообщается на сайте испанского клуба. Медицинский штаб "Барселоны" диагностировал у 22-летнего французского нападающего растяжение левого подколенного сухожилия.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Экономика
Жители России начали тратить накопления
Россияне уже пришли к тому, что начали расходовать накопления. Также они начали снова брать кредиты, так как устали от жесткой экономии.
Обновлено в 15:44
Политика
Олег Буров избран новым мэром Риги
Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.
Обновлено в 15:28
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Как уточняется, на борту находились российская делегация, в том числе помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, — а также журналисты кремлевского пула, которые будут освещать переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона на юге Франции.
Обновлено в 07:27
Футбол
Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби
«Спартак» в матче шестого тура РПЛ одержал победу над ЦСКА со счётом 2:1. Главным героем дерби стал защитник красно-белых Самуэль Жиго, оформивший первый дубль в карьере.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие
США испытали запрещённую ДРСМД ракету
В США провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — её дальность превышает 500 км. Об этом говорится в сообщении Пентагона.
Обновлено в 17:10
Общество
В России ускорилась убыль населения
В первом полугодии 2019 года в России ускорилась естественная убыль населения, следует из доклада, опубликованного на сайте Росстата.
Обновлено в 11:49
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Блинкова обыграла Вандевей на турнире в Нью-Йорке
В следующем круге Блинкова сыграет либо с немкой Лаурой Зигемунд, либо с румынкой Михаэлой Бузернеску.
Обновлено в 16:12
Экономика
Определены регионы России с самым доступным бензином
Чтобы определить доступность бензина эксперты разделили среднюю ежемесячную зарплату по региону в период с июня 2018-го по май 2019 года на среднюю цену литра бензина на конец июля 2019 года.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой
Обновлено в 07:40
Футбол
«МЮ» упустил победу в матче чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном»
"Манчестер Юнайтед" в гостях сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 17:07
Политика
Twitter запретит рекламу государственных СМИ
Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Дуэйн «Скала» Джонсон женился после 12 лет отношений: счастливые фото
Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил поклонников внезапной женитьбой: в его инстаграме появились фотографии с небольшой приватной церемонии с его давней девушкой, певицей армянского происхождения 35-летней Лорен Хашиан.
Обновлено в 13:58
Политика
Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму
Первая леди Франции Брижит Макрон, несмотря на травму, приветствует президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 11:21
Авто
Toyota представил новый 10-местный минивэн Toyota Majesty
Компания Toyota представила новый десятиместный микроавтобус Majesty.
Обновлено в 11:39
Авто
Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста
Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено вчера в 16:16
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Здоровье
Пилатес, яблоки вместо сигарет и безалкогольные корпоративы
Помогут работникам отказаться от курения, по мнению Минздрава, яблоки на тарелках в местах общего пользования, а также зоны для физических упражнений.
Обновлено в 07:29
Кино
В Сети появился тизер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»
В Интернете появился первый тизер нового сезона драмеди-сериала "Удивительная миссис Мейзел".
Обновлено в 14:08
Политика
Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве
В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 12:06
Политика
В Госдуме анонсировали расследование вмешательства в дела РФ
12 августа временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщила российскому МИДу о планах провести встречу с послами государств, действия которых расцениваются как вмешательство.
Обновлено в 11:00
Авто
Aston Martin показал дизайн серийного кроссовера DBX на видео
Британская автомобильная компания Aston Martin опубликовала 19 августа на официальном YouTube-канале видеотизер первого в своей истории кроссовера DBX, который дебютирует в декабре 2019 года.
Обновлено в 11:48
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Экономика
Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%
Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Игры
Minecraft получит RTX-трассировку лучей
Обновлено в 14:46
Происшествия
Прокуратура закрыла дело против купившей за границей лекарство матери
Транспортный прокурор после проведенной по поручению Генпрокуратуры проверки отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, купившей через интернет из-за рубежа лекарство для ребенка-инвалида, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе
В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.
Обновлено в 15:18
Космос
В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем
Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.
Обновлено вчера в 00:11