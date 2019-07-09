Футбол
Футболист Балотелли может перейти в «Вест Хэм»Известия 06:24
Марио Балотелли играл за итальянские «Интер» и «Милан», французские «Ниццу» и «Марсель», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». 6 июля сообщалось, что футболист Сальваторе Боккетти расторг контракт с московским «Спартаком».
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