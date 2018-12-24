Футбол

Футболист «Арсенала» Мхитарян сломал ногу и выбыл на полтора месяца
МИР 24
12:21

Полузащитник лондонского клуба «Арсенал» Генрих Мхитарян получил серьезную травму и пропустит ближайшие шесть недель, сообщает РИА «Новости» Врачи диагностировали у 29-летнего футболиста перелом плюсневой кости правой ноги.
МИР 2412:21

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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
Футбол

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Генрих Мхитарян
Армянский футболист
Армянский футболист, полузащитник английского клуба «Арсенал» и капитан национальной сборной Армении. Многократный чемпион Армении и Украины, восемь раз признавался футболистом года в Армении, лучший бомбардир украинского чемпионата 2012/13. Лучший бомбардир в истории сборной Армении.
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