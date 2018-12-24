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Сам Азар не раз заявлял о том, что в будущем хотел бы поиграть в «Реале», а поскольку срок действия контракта бельгийца с «Челси» истекает летом 2020 года, а Азар не спешит заключать новое соглашение, лондонский клуб, вероятно, решится на продажу игрока, чтобы через полтора года не потерять его бесплатно.