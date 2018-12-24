Футбол
Футболист «Арсенала» Мхитарян сломал ногу и выбыл на полтора месяца
Футболист «Арсенала» Мхитарян сломал ногу и выбыл на полтора месяцаМИР 2412:21
Полузащитник лондонского клуба «Арсенал» Генрих Мхитарян получил серьезную травму и пропустит ближайшие шесть недель, сообщает РИА «Новости» Врачи диагностировали у 29-летнего футболиста перелом плюсневой кости правой ноги.
МИР 2412:21
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
Футбол
«Реал» хочет обменять Иско и Ковачича на Эдена Азара
Сам Азар не раз заявлял о том, что в будущем хотел бы поиграть в «Реале», а поскольку срок действия контракта бельгийца с «Челси» истекает летом 2020 года, а Азар не спешит заключать новое соглашение, лондонский клуб, вероятно, решится на продажу игрока, чтобы через полтора года не потерять его бесплатно.
Обновлено в 13:01
Футбол
Отсутствию Кокорина и Мамаева в «Локомотиве» порадовались
Обновлено в 11:51
Футбол
Алекс Фергюсон вернется в «Манчестер Юнайтед»
Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон вернется в команду, чтобы консультировать исполняющего обязанности главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.
Обновлено в 13:11
Футбол
В «Локомотиве» опровергли информацию о завершении карьеры Ротенберга
Московский футбольный клуб «Локомотив» опроверг информацию о том, что защитник команды Борис Ротенберг завершит спортивную карьеру в ближайшее время и войдёт в спортивный департамент коллектива.
Обновлено в 12:08
Футбол
Надсон покинет «Крылья Советов»
Как стало известно «Чемпионату», защитник Надсон покинет самарские «Крылья Советов».
Обновлено в 13:24
Футбол
Единая лига ВТБ. «Химки» разгромили «Зенит»
Обновлено в 05:45
Футбол
«Ты шутишь». Линекер по-русски троллит президента Трампа в Твиттере
Бывший форвард сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер ответил президенту США Дональду Трампу на русском языке.
Обновлено в 11:29
Футбол
Головин встретился с юными болельщиками «Монако»
Обновлено в 11:38
Футбол
Черчесов рассказал, что шутки Дзюбы помогали ему на чемпионате мира
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что помогало ему чувствовать себя комфортно во время чемпионата мира-2018.
Обновлено в 08:50
Футбол
Чалов признан лучшим игроком ЦСКА в декабре
Болельщики ЦСКА назвали нападающего Федора Чалова лучшим игроком команды в декабре.
Обновлено в 09:43
Футбол
Слуцкий поздравил болельщиков «Витесса» с Новым годом
«Дорогие болельщики «Витесса», с Новым годом и счастливого Рождества», — сказал Слуцкий.
Обновлено в 06:49
Футбол
Олег Кононов: хочу привести «Спартак» к успеху красивой игрой
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов поделился своим желанием привить своим подопечным атакующий стиль футбола.
Обновлено в 06:32
Футбол
В «Челси» может появиться спортивный психолог
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри намерен пригласить в штаб клуба психолога, чтобы помочь игрокам демонстрировать их лучшую игру.
Обновлено в 05:46
Футбол
«Селтик» подписал контракт с 15-летним полузащитником
«Селтик» подписал контракт с 15-летним полузащитником Карамоко Дембеле.
Обновлено в 08:10
Футбол
Ремзи перейдёт в «Ювентус» и будет получать 10 млн евро
Ремзи получит статус свободного агента летом 2019 года.
Обновлено в 03:45