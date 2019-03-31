Футбол

Футболист «Арарата» обвинил тренера в расизмеВести.Ru 05:19

Нападающий ереванского "Арарата" Мпумелело Дадибой Зване сообщил об оскорблениях в свой адрес на расовой почве со стороны главного тренера клуба Абраама Хашманяна. Кроме того, футболист заявил, что наставник избивал его.
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Абраам Михайлович Хашманян
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Советский и армянский футболист, армянский футбольныйтренер. Является главным тренером клуба «Алашкерт». В прошлом игрок ряда армянских футбольных клубов, за которые выступал в Высшей лиге.
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