Футбол
Футболист «Арарата» обвинил тренера в расизмеВести.Ru 05:19
Нападающий ереванского "Арарата" Мпумелело Дадибой Зване сообщил об оскорблениях в свой адрес на расовой почве со стороны главного тренера клуба Абраама Хашманяна. Кроме того, футболист заявил, что наставник избивал его.
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Скандал в «Арарате»: что не поделили армянский тренер и южноафриканский легионер
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