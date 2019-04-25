Футбол

Футболист «Анжи» рассказал о положении дел в клубеRT на русском 07:07

ЦСКА — Анжи
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
10′
Евгений Гапон
Яка Бийол
13′
Ильзат Ахметов
36′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
46′
54′
Шахбан Гайдаров
Гаэль Ондуа
Арнор Сигурдссон
55′
67′
Андрес Понсе
Адлан Кацаев
Арнор Сигурдссон
Абель Эрнандес
69′
78′
Павел Долгов
Гамид Агаларов
Федор Чалов
Кристиян Бистрович
84′
85′
Игорь Удалый
Полузащитник «Анжи» Игорь Удалый рассказал, когда в последний раз получал зарплату, и предположил, что клуб прекратит своё существование по завершении сезона.
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Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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