Футбол
Футболист «Анжи» рассказал о положении дел в клубеRT на русском 07:07
|10′
Евгений Гапон
Яка Бийол
|13′
Ильзат Ахметов
|36′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
|46′
|54′
Шахбан Гайдаров
Гаэль Ондуа
Арнор Сигурдссон
|55′
|67′
Андрес Понсе
Адлан Кацаев
Арнор Сигурдссон
Абель Эрнандес
|69′
|78′
Павел Долгов
Гамид Агаларов
Федор Чалов
Кристиян Бистрович
|84′
|85′
Игорь Удалый
ЦСКА
Расстановка 4‑5‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
5
Васин
23
Магнуссон
11
Эрнандес
29
Бийол
98
Обляков
42
Щенников
8
Влашич
25
Бистрович
22
Дюпин
18
Ахъядов
3
Удалый
28
Калошин
30
Гапон
13
Гиголаев
99
Закиров
29
Ондуа
5
Кулик
14
Агаларов
10
Кацаев
Анжи
Расстановка 5‑3‑2
Полузащитник «Анжи» Игорь Удалый рассказал, когда в последний раз получал зарплату, и предположил, что клуб прекратит своё существование по завершении сезона.
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