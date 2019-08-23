Футбол
Футболист Антон Миранчук заявил, что хочет уехать из РоссииPravda.Ru 04:39
Футболист "Локомотива" Антон Миранчук в интервью клубной пресс-службе заявил, что хотел бы уехать в Европу. Полузащитник видит себя в "Валенсии" или немецких клубах. Ранее руководству "Локо" поступило несколько предложений по трансферу игрока.
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Политика
Зеленский просил поддержки у Белоруссии, заявил Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский просил поддержки у Минска.
Обновлено в 06:22
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено вчера в 11:56
Авто
Системы предупреждения о детях в автомобиле могут стать обязательными
Власти США и Европы планируют ввести обязательную установку на автомобили системы, которая будет предупреждать водителей об оставленных в салоне детях, пишет портал Automotive News.Такая система будет подавать предупреждающий сигнал, если водитель заглушил двигатель, но на задних сиденьях все еще есть пассажиры.
Обновлено в 05:53
Музыка
Брянец стал дипломантом международного фестиваля-конкурса
Обновлено в 02:51
Политика
Путин назвал цель США при выходе из ДРСМД
Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 23 августа, заявил, что единственная цель американской стороны при выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — прикрыть работы, которые Вашингтон проводил в нарушение ДРСМД.
Обновлено в 06:11
Здоровье
Онколог перечислила 12 основных симптомов рака
Среди главных признаков рака отметили не проходящий более двух недель кашель и мокроту с примесью крови, изменения в работе кишечника (диарея или запор), анемию, уплотнения молочных желез у женщин, частые мочеиспускания и охриплость голоса.
Обновлено в 05:17
Спорт
3 российских биатлониста не были допущены на чемпионат мира в Раубичах
Три российских биатлониста не были допущены к чемпионату мира по летнему биатлону среди юниоров, который стартует сегодня, 23 августа, в Раубичах (Беларусь).
Обновлено в 03:00
Кино
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года
Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».
Обновлено 21 августа в 14:25
Происшествия
Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану вызвали в суд скорую помощь
Судья Лефортовского суда Москвы в пятницу решила лично вызвать скорую помощь обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:21
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о сокращенной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду оценить возможность введения в стране четырехдневной рабочей недели.
Обновлено вчера в 05:32
Авто
Названа розничная цена Aurus Senat
На сегодняшний день уже есть предзаказ на 500 автомобилей.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
После слухов о раке мозга Анастасия Заворотнюк отменила спектакль
В Сети недавно начали массово появляться слухи, что у 48-летней Анастасии Заворотнюк обнаружен рак мозга.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре на складе в Петербурге
Как информирует ТАСС со ссылкой на представителя МЧС по Санкт-Петербургу, пострадавших на пожаре уже двое.
Обновлено вчера в 11:46
Хоккей
Путин прилетит на Кубок мира по хоккею «Сириус-2019» в Сочи
Российский лидер планирует принять участие в церемонии открытия Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд в Сочи.
Обновлено в 05:30
Политика
The Guardian назвала Крым российским
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 05:14
Экономика
Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать
Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 04:13
Политика
На Украине назвали «Нафтогаз» серьезной проблемой для Зеленского
Руководство украинской компании «Нафтогаз» в лице главы предприятия Андрея Коболева и исполнительного директора Юрия Витренко является помехой для начала переговоров с Россией по поставкам газа.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Захарова ответила на высказывание Зеленского о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание, опубликованное президентом Украины Владимиром Зеленским на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 05:01
Армия и оружие
Стало известно о получении США танка Т-90
США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Позиция США и «подхрюкивающих» стран по разоружению не удивила Москву
Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа США провели испытание крылатой ракеты наземного базирования, дальность полёта которой превышает 500 км. Такой вид вооружения ранее был запрещён Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который перестал действовать 2 августа 2019 года.
Обновлено в 00:24
Политика
Зеленский анонсировал первые результаты по обмену пленными
Глава государства отметил, что обещал украинцам, что Киев вернет пленных, вернет задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Политик Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста, сообщила на своей странице в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Обновлено в 01:58
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
В июне россияне отдохнут с 12-го по 14-е число, затем праздник ожидает граждан 4 ноября — в День народного единства.
Обновлено в 02:38
Происшествия
На трассе М-10 мотоциклист погиб, пытаясь проскочить между фурами
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 23 августа в 11:17 на 670-м километре автодороги «Россия» 29-летний мужчина за рулём мотоцикла решил проскочить между двумя грузовыми автомобилями, совершил столкновение с одним из них и попал под второй.
Обновлено в 06:24
Футбол
У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован рак
Как сообщает пресс-служба фанатского объединения «Фратрия», у 53-летнего специалиста диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.
Обновлено в 06:04
Политика
Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач
Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения подготовила на время выполнения своих служебно-боевых задач.
Обновлено в 05:57
Общество
Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками
Где чиновники получают меньше всего Самые низкие зарплаты в относительном выражении у муниципалов в Псковской области — 18,1 тыс. руб. Они получают в среднем на 11 тыс. меньше (38%), чем остальные занятые жители региона.
Обновлено в 02:16
Происшествия
СК попросил заочно арестовать экс-депутата Госдумы Михеева
Следственный комитет просит заочно арестовать бывшего депутата Госдумы Олега Михеева, обвиненного в мошенничестве, рассказала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
Обновлено в 05:28